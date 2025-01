Football (Arkema Première Ligue) : Un nul qui vaut une victoire

Les joueuses du FC Fleury 91 ont tenu tête à leurs homologues du Paris Saint-Germain mardi soir à domicile (0-0) en ouverture de la 12e journée du championnat. Un bon point à confirmer dans dix jours contre Saint-Etienne.

Le FC Fleury 91 affrontait le Paris Saint-Germain pour la dix-huitième fois — toutes compétitions confondues — mardi soir au stade Robert-Bobin. Et comme lors des dix-sept confrontations précédentes, les Floriacumoises n’ont pas réussi à l’emporter. Mais le nul (0-0) décroché contre les Parisiennes, deuxièmes du championnat, avait presque la valeur d’une victoire pour les Floriacumoises. « On commence bien l’année car on ne perd pas, commente Inès Jaurena. On a été plutôt bien organisé. On les a bien gênés en première période en grattant des ballons sur leurs relances. La deuxième période a été plus difficile mais on a réussi à tenir. »

Paris a eu la maîtrise du ballon, enchaînant les périodes de possession sous la houlette du tandem Jackie Groenen/Grace Geyoro. Cette dernière faisait son retour à la compétition après avoir manqué les trois derniers matchs de son équipe, l’entraîneur du PSG, Fabrice Abriel, ayant décidé de l’écarter. Elle sert Marie-Antoinette Katoto (15e) pour la plus belle occasion de la première période mais la frappe de l’attaquante parisienne frôle le montant droit de Florence Picaud qui repousse ensuite en corner une frappe de loin de Sakhina Karchaoui (38e). Paris domine mais de manière stérile alors que Fleury manque de justesse dans ses transitions pour surprendre son adversaire.

Dès le retour des vestiaires, Ewelina Kamczyk peut donner l’avantage à Fleury mais sa tête, à la réception d’un centre de Faustine Robert, heurte la barre transversale (47e). Le jeu s’emballe au fil des minutes. Des espaces s’ouvrent sans qu’aucune des équipes n’en profite. Dans la dernière demi-heure, le PSG fait le forcing pour marquer mais la défense floriacumoise, renforcée par Annaïg Butel, arrivée des Washington Spirit (NWSL) durant la trêve, se montre solide avec une Florence Picaud impeccable dans ses buts. La gardienne de Fleury, promue capitaine pour ce match face ses anciennes coéquipières, stoppe en deux temps une frappe d’Elimbi Gilbert (63e). Elle continue de tenir la baraque à l’image de ses deux parades en fin de match. D’abord sur un centre-tir de Leuchter (84e) puis sur une tête de Le Guilly aux six mètres (85e).

Fleury tient et parvient à conserver le nul, le troisième contre le PSG en dix-huit confrontations; C’est surtout la première fois que les Lionnes n’encaissent pas de buts contre le club parisien. « L’objectif était de ne pas prendre de but. On a réussi en les gênant le plus possible, apprécie l’entraîneur Frédéric Biancalani. On a manqué de justesse technique pour aller chercher mieux. On doit être chirurgical pour être encore meilleur face à ce genre d’équipe. »

Avec ce nul, Fleury revient à deux points de Dijon (4e), qui se rendra chez le leader Lyon mercredi soir. En attendant de recevoir Saint-Etienne vendredi 17 janvier, les Floriacumoises se rendront ce dimanche (14h30) à Orvault (Loire-Atlantique, R1) en 16es de finale de la Coupe de France.

Aymeric Fourel

FLEURY – PARIS SG : 0-0. Arbitre : Mme Gerbel. Spectateurs : 1 000 environ au stade Robert-Bobin de Bondoufle.

Avertissements : Samoura (25e), Karchaoui (90e+1) à Fleury.

Fleury : Picaud (cap.) – Meffometou, Butel, Bizet – Robert, Jaurena, Kassi (Fernandès, 64e), Martins – Louis (Kopinska, 88e), Kamczyk (Fontaine, 81e), A. Traoré. Entr. : Biancalani.

Paris SG : Earps – Le Guilly, Samoura, De Almeida, Elimbi Gilbert – Groenen (cap.), Fazer (Albert, 67e) – M. Traoré (Leuchter, 72e), Geyoro, Karchaoui – Katoto. Entr. : Abriel.