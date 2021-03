Football : Arrêt définitif des championnats amateurs

La Fédération Française de Football a annoncé via un communiqué ce mercredi l’arrêt définitif des championnats amateurs régionaux et départementaux. Il n’y aura ni montées, ni descentes pour ces compétitions.

« Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021, en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. » La décision était attendue et est désormais officielle : il n’y aura pas de reprise pour le football amateur saison. Pour la deuxième année consécutive, les clubs amateurs ne connaîtront pas l’issue de leur saison. Les pensionnaires essonniens de National 3 comme le CO Les Ulis, le CS Brétigny et l’ESA Linas/Montlhéry évolueront donc encore en N3 l’an prochain puisqu’il n’y aura ni montées, ni descentes dans cette compétition. Il en est de même pour les divisions régionales et départementales.

Le National 2 en attente

« Les situations des championnats de National 2 et de Division 2 féminine, suspendus par le ministère des Sports, feront l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définies par l’Etat, lors du prochain Comex de la FFF. » Sainte-Geneviève Sports et le FC Fleury 91 sont donc encore dans l’attente d’une potentielle reprise.