Football : Bouazza et Foot2Rue veulent marquer l’histoire

L’Athégien Salah Bouazza (24 ans) participe à la première édition de la Kings World Cup avec l’équipe de France, baptisée Foot2Rue.

Lors des prochaines semaines, l’Euro passionnera les mordus de football. Pour patienter, une autre compétition risque de trouver son public avec la toute première édition de la Kings World Cup au Mexique. Un projet monstrueux et ambitieux impulsé par Gérard Piqué, l’ancien défenseur du FC Barcelone. L’intégralité de la compétition sera diffusée sur la plateforme de streaming Twitch. Le Final Four aura lieu à l’Estadio BBVA de Monterrey, l’enceinte des Rayados, dont la capacité est de plus de 53 000 places. « Ça va être une expérience incroyable. Mais on veut surtout ramener la Coupe à la maison », sourit Salah Bouazza, le défenseur du CS Brétigny (N3) qui a bien failli ne jamais porter le maillot de la sélection française nommée Foot2Rue par son président Amine. Streamer très connu sous le pseudo @AmineMaTue, il compte plus de sept millions d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux. « Au départ, je ne connaissais même pas Amine ni ce qu’il faisait. Et puis des gens de mon entourage m’en ont parlé et m’ont conseillé de m’inscrire aux journées de détections. Ce que j’ai fait ! Mais j’ai raté la première fenêtre car le mail de convocation était dans mes spams (rires). J’ai réussi à quand même faire la deuxième détection pour être pris dans l’équipe. »

Salah Bouazza et ses coéquipiers du Foot2Rue préparent la Kings World Cup sur le terrain des rugbymen du Stade Français au stade Jean-Bouin à Paris. ©DR

Avec Samir Nasri et Jérémy Ménez

Composées de dix joueurs amateurs, les trente-deux équipes participantes avaient le droit d’inviter jusqu’à trois anciens joueurs professionnels. Foot2Rue pourra donc compter sur les renforts de Samir Nasri et de Jérémy Menez. « C’est dingue ! Même si je suis un fan du PSG, plus jeune, j’adorais Samir Nasri. C’est incroyable de pouvoir partager une compétition avec lui. Ça va être une belle aventure », confie le joueur passé par Fleury ou encore Morangis/Chilly, dont l’équipe fera son entrée le 27 mai prochain face au vainqueur de la confrontation Los Chamos (Venezuela) – Pio FC (Espagne).



Une compétition avec des règles farfelues

La compétition, qui démarre ce dimanche, arbore des règles différentes du football traditionnel. Les matchs se jouent à 7 contre 7 sur un terrain plus petit avec deux périodes de 20 minutes. Les changements se font de manière illimités. Les cartons jaunes et rouges sont présents comme au football mais conduisent à des expulsions temporaires de deux et cinq minutes. Les engagements sont également différents puisque la balle est placée au milieu du terrain et chaque équipe part de sa ligne de but pour prendre possession de la sphère. Autre singularité un peu plus surprenante, des « armes secrètes » sont à la disposition de chaque équipe et sont utilisables à une reprise dans la rencontre. Celles-ci permettent d’avoir des buts qui comptent double sur une courte période ou qu’un joueur adverse soit mis sur le côté pendant un laps de temps.



Jérémy Andrieux