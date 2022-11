Football [Coupe de France, 8e tour] : Marcoussis tire sa révérence

Plombé par des erreurs individuelles, le petit poucet essonnien quitte la Coupe de France après avoir lourdement chuté contre Vierzon (0-6) lors de son 8e tour disputé dimanche après-midi.

Au lendemain de la superbe qualification (2-1) de l’ESA Linas/Montlhéry (N3) aux dépens de Paris 13 Atlético (N), le football essonnien s’était pris à rêver d’une nouvelle belle histoire ce dimanche au stade Pierre-Camou de Marcoussis où l’entente Marcoussis/Nozay/La-Ville-du- Bois (D1) recevait Vierzon (N2). Malheureusement et malgré l’énorme engouement populaire suscité par le dernier représentant national des clubs de District, le FC MNVDB, étrillé 6 buts à 0, n’a pas été en mesure de rééditer les exploits des tours précédents.

Des pertes de balle payées cash

« Le résultat est logique et il reflète la différence de niveau entre Vierzon et nous », reconnaît un Florian Vovard déçu par la tournure des événements. Car Marcoussis n’a pas vraiment eu son mot à dire lors de ce 8e tour de Coupe de France. Rapidement menés (0-1, 14e) et breakés (0-2, 21e), les partenaires de Gabin Bergognon n’ont pas eu l’opportunité de croire en leurs chances. Le jeune (17 ans) portier essonnien assure pourtant que « même à 2 à 0 en notre défaveur, je nous pensais capables d’inverser la donne comme nous l’avions déjà faits contre Suresnes (au 6e tour) ». A la pause, les Berrichons ont déjà neuf orteils et demi en 32es de finale, eux qui mènent sans avoir eu à forcer leur talent par 4 buts à 0. En effet, trois des quatre réalisations de Vierzon interviennent à l’issue de pertes de balle de Marcoussis dans sa moitié de terrain, le quatrième but étant encaissé sur une remontée de balle rapide des visiteurs consécutive à la première frappe des Essonniens signée Naïm Kodad (21e).

« C’est un groupe très jeune, rappelle l’expérimenté Saïf Harab (39 ans, ex-Fleury, N2). C’est avec ce type de match que l’on apprend, aujourd’hui ils ont compris ce qu’il faut faire et ne pas faire pour évoluer plus haut ».

La seconde période voit Vierzon gérer son avance et même aggraver la marque pour l’emporter par 6 buts à 0. Malgré tous leurs efforts, les coéquipiers d’Alexander Arthur ne réussiront pas à tromper la vigilance de l’arrière-garde vierzonnaise, laquelle n’a pas encaissé le moindre but en cinq tours de Coupe de France ! La marche était simplement trop haute pour le FC MNVDB.