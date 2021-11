Football [Coupe de France/8e tour] : Vaincre ou mourir

L’ESA Linas/Montlhéry (N3) est aux portes des 32es de finale de la Coupe de France. Mais pour y accéder, les Essonniens devront battre Evreux (N3) ce samedi (18h) au stade Paul-Desgouillons.

« Celui qui pense que ce match sera plus facile vu que l’on a sorti Dunkerque (L2) au tour précédant, il se trompe ! » Stéphane Cabrelli, l’entraîneur « lino-montlhérien », est extrêmement prudent à l’approche de ce 8e tour de la Coupe de France contre Evreux (N3). Certes, les Essonniens ont réalisé un retentissant exploit en battant les joueurs professionnels de Dunkerque (L2) mais la joie peut vite se transformer en colère en cas d’élimination. « Ce serait cruel de se faire éliminer juste avant les 32es de finale. On sait que c’est un palier où tous les rêves sont permis et on sait de quoi on parle », avoue Stéphane Cabrelli en faisant référence à l’affrontement face au Paris-Saint-Germain de Cavani et Tuchel lors de l’édition 2020 (0-6). Pour regoûter à ses émotions, Linas/Montlhéry devra sortir les muscles face à Evreux, une équipe normande bien connue des Sang et Or.

Evreux, une vieille connaissance

Avant de défier les stars du PSG, les Essonniens avaient affronté la formation de l’Eure au même stade de la compétition. Menés à la pause (0-1), ils s’étaient finalement imposés grâce à un but d’Idrissa Kanouté et un doublé d’Issa Cissé (3-1). Cet été, Linas/Montlhéry avait recroisé Evreux en match de préparation. Un succès anecdotique (4-2), même si Michaël Bertansetti, le président et coach adjoint de l’ESALM avait tiré quelques enseignements à l’époque « C’est une équipe avec de nombreuses qualités offensives et bien structurée. Il faudra être méfiant », lance le dirigeant essonnien. Si les hommes de Stéphane Cabrelli ont bien préparé cette opposition en gagnant à Drancy (1-0, lire par ailleurs), Evreux en a fait de même de son côté en battant largement (5-0) la réserve d’Avranches samedi dernier. « Ce match va se jouer à l’envie avec une part de chance et de réussite », prédit Michaël Bertansetti. Les « Lino/Montlhériens » seront toutefois privés de leur capitaine Johan Roca (blessure), Gratien Tsota et Mehdi Admi (suspendus). Le héros du match contre Dunkerque, Tom Bouvil, est, quant à lui, incertain.