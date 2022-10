Football [Coupe de France] : Brétigny s’arrête au 5e tour

Battus 1-0 par l’US Ivry (N3) ce dimanche à domicile, les Brétignolais quittent logiquement la Coupe de France.

Entre une équipe du CS Brétigny en (re)construction et une formation d’Ivry, co-leader invaincu de N3, il n’y a pas eu photo dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune de Brétigny-sur-Orge. Trop limités offensivement, les Brétignolais se sont inclinés 1-0.

Soutenus par les U14 du club, qui ont fait plus de bruit à vingt que l’ensemble des 80 spectateurs présents, les joueurs de Didier Brillant étaient tout heureux de n’être menés que 1-0 à la pause à la suite d’un coup franc direct au ras du poteau gauche de Keita (28e). Car les Ivryens ont dominé ces 45 premières minutes. Plus techniques, plus rapides, ils ont toutefois manqué d’adresse à l’image de Hérelle, tout près d’ouvrir la marque sur une claquette ratée de Keita (5e). Hérelle a même eu la balle de 2-0 à la suite d’une frappe de Dos Reis repoussée par le gardien du CSB mais ce dernier parvient à détourner en corner (30e). Mbaku aurait pu aussi ouvrir la marque mais son but a été refusé pour une faute préalable sur Keita (6e) avant de manquer le cadre sur une frappe puissante (22e).

De leur côté, les Brétignolais se sont plutôt montrés discrets devant les cages ivryennes en dehors d’une frappe non cadrée (25e) et une situation dangereuse sur corner (40e). Trop peu pour espérer quelque chose contre Ivry.

Les deux équipes finissent à dix

Au retour des vestiaires, Brétigny obtient un coup franc à la limite des 16 mètres mais bute sur le mur adverse (47e). Le buteur ivryen Louvet est tout près du doublé sur un nouveau coup franc puissant qui fait passer un frisson dans les tribunes (53e). Mais le milieu de terrain val-de-marnais, passé par Amiens et Versailles, doit laisser ses partenaires à dix pour la dernière demi-heure après une grosse faute sur Daniel. L’arbitre, qui lui avait au départ adressé un avertissement, a finalement changé la couleur de son carton.

Une supériorité de courte durée car Masunda est à son tour expulsé (64e) pour un deuxième avertissement. A dix contre dix, les deux équipes vont se neutraliser, même si Traoré a la balle de 2-0 mais Keita maintien l’espoir (82e) avant que Mikulu, le gardien ivryen, ne se fasse peur devant Daniel dans les arrêts de jeu. « C’est l’équipe qui en voulait le plus qui est passée, souffle l’entraîneur Didier Brillant, conscient des manques de sa formation. On a besoin de travailler. Défensivement, on commet trop de fautes même si on ne prend pas beaucoup de buts, et offensivement on ne marque pas assez. On repart presque d’une page blanche. Au moins, on sait où on en est. »

Brétigny, qui devait recevoir Les Ulis dimanche prochain en championnat, sera au repos car son futur adversaire s’est qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France sur la pelouse de Meaux (1-0).