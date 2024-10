Football (Coupe de France) : Brétigny au septième ciel !

Les joueurs du CS Brétigny se sont qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France — une première depuis 2015 — en éliminant Paris 13 Atletico (National) aux tirs au but dimanche après-midi au stade Delaune à l’issue d’un match à suspens. Un exploit retentissant et mérité qui rappelle les folles épopées passées du CSB.

« A tchic à tchic à tchic, aïe aïe aïe ! » Euphorique, Didier Brillant lance le cri de la victoire dans les vestiaires devant ses joueurs hilares. Quelques minutes plus tôt, le CS Brétigny venait de réaliser un de ses exploits dont il a le secret en éliminant Paris 13 Atletico au 6e tour de la Coupe de France. « C’est une première, on n’avait encore jamais battu un club de National », lance le dirigeant Bakary Koité, lui qui a connu plusieurs épopées avec le CSB par le passé, notamment en 2012 et 2015 quand le club avait déjà atteint le 7e tour avant d’être sorti par deux clubs de Ligue 2, Le Havre (0-2) et l’AC Ajaccio (1-2).

Moussa Samassa rêverait d’affronter une formation de Ligue 2 au prochain tour. « Laval, ça serait génial car mon frère (ndlr : Mamadou) y joue comme gardien », lance le capitaine brétignolais tout sourire après la rencontre remportée aux tirs au but (4-3) grâce à deux arrêts de Yannick Tchintcho Nguembou. Ce dernier a été héroïque comme l’ensemble de son équipe. « On a fait ce qu’il fallait au niveau du gardien et surtout des joueurs de champ dans cette séance de tirs buts où l’on réalise un sans-faute (4 tirs réussis sur 4) car d’habitude on tue trois pigeons ! », ironise Didier Brillant, redescendu de son petit nuage. Après la défaite très frustrante à Borgo (0-1) en championnat, on réalise quelque chose d’extraordinaire. Je suis content pour le groupe qui le mérite. Ce sont tous des bons mecs. » On peut citer Abdul Fofana. L’attaquant du CSB s’est fait houspiller par son coach une bonne partie de la première période mais c’est avec lui qu’il est venu fêter son premier but. « Didier m’engueule beaucoup mais je prends ça comme des encouragements venant de sa part. Et ça paie ! », commente le double buteur brétignolais. Venu presser Sanou, le gardien de Paris 13, sur son dégagement, il a contré le ballon qui a fini sa course dans les filets (1-0, 31e). Brétigny aurait pu ouvrir la marque dès la 4e minute mais la tête de Moussa Samassa à la réception d’un corner a été repoussée par Sanou. Fofana a suivi mais sa tête n’a pas été assez appuyée.

Dès lors, Paris 13 va imposer sa domination dans le jeu. Les vagues parisiennes déferlent sans que la défense brétignolaise ne rompt. Cissé, d’une reprise acrobatique sans danger pour Tchintcho, allume la première mèche (17e) puis une frappe de Rocha Santos prolongée du bout du pied par Cissé passe de peu à côté (20e) avant qu’une autre frappe de Hachem, après un une-deux avec Cissé, ne soit détournée par Tchintcho (31e).

Fofana double la mise mais Paris 13 arrache l’égalisation

Au retour des vestiaires, la possession est toujours parisienne mais les occasions sont brétignolaises. Sur un centre de Gloire Bukaka Bukanda, Fofana bute sur Sanou (51e) avant de manquer la balle de 2-0. Parti en contre, il manque complètement sa frappe seul face au gardien parisien (60e). Mais deux minutes plus tard, Fofana se montre cette fois décisif en reprenant un centre de Cheickné Samassa du plat du pied, le ballon étant légèrement dévié par un défenseur adverse (2-0, 62e). A 2-0, les jeux sont loin d’être faits. Dans la foulée, Karamoko, entré quelques minutes plus tôt, réduit la marque d’une frappe puissante que Tchintcho ne touche que du bout des doigts (2-1, 64e). Paris 13 continue de faire le siège des buts essonniens avec notamment l’ancien Floriacumois Anthony Petrilli. Ce dernier ne marquera pas mais le club parisien réussit à arracher l’égalisation sur une tête de Hachem à la réception d’un centre de Diako (2-2, 86e) après que Cheickné Samassa a manqué la balle de break (85e). Dur pour les Brétignolais mais ces derniers parviennent à se remobiliser pour aller chercher leur qualification aux tirs au but. Une fois n’est pas coutume. Eux qui ont souvent manqué le coche dans cet exercice.



Brétigny connaîtra son futur adversaire au 7e tour mercredi 30 octobre à l’issue du tirage au sort qui sera effectué au siège du Comité national olympique et sportif français dans le 13e arrondissement de Paris.

Aymeric Fourel



BRETIGNY (N3) – PARIS 13 (N) : 2-2 (1-0), 4-3 aux tirs au but. Arbitre : M. Rabia. Spectateurs : 300 environ.

Buts : Fofana (31e, 62e) pour Brétigny ; Karamoko (64e), Hachem (86e) pour Paris.

Avertissements : Bukaka Bukanda (13e), Duval (57e) à Brétigny ; Petrilli (75e) à Paris.

Brétigny : Tchintcho Nguembou – Coly, Saïd, Couturier, Bukaka Bukanda – Kouyaté, M. Samassa (cap.) – C. Samassa (Mahi, 87e), Duval (Moury, 70e), Cordeiro (Merouane, 66e) – Fofana (Luyambula Biwa, 53e), Fogang, 87e). Entr. : Brillant.

Paris 13 : Sanou – Valentim, Diarra, Diako, Oyongo Bitolo – Lahmadi, L. Valeri (Petrilli, 62e), Dexet (Karamoko, 52e) – Cissé, Hachem, Rocha Santos (Butro, 77e). Entr. : F. Valeri.