Football [Coupe de France] : Désillusion pour Fleury

Eliminé par Annecy (N) à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-5 t.a.b.), le FC Fleury 91 (N2) peut nourrir de nombreux regrets après avoir évolué en supériorité numérique pendant plus d’une heure. L’aventure Coupe de France s’arrête aux portes des 16es de finale pour les Lions.

« C’est très frustrant de sortir de cette manière-là. Après les tirs au but… On sait très bien que c’est du quitte ou double ! On va avoir des regrets car il y avait la place de passer un tour supplémentaire. J’aurais presque voulu perdre deux ou trois zéro que de sortir comme ça. » Habib Boumezoued, le coach floriacumois, était amer après l’élimination de Fleury en 32es de finale de la Coupe de France samedi après-midi aux dépens d’Annecy (N), qui n’aura rien montré d’incroyable lors de cette partie. Des regrets, les partenaires du défenseur central Guillaume Sert vont en avoir. Surtout quand on regarde la première période et leur grosse entame de match marquée par deux belles occasions. Mais ni Anthony Petrilli (3e) ni William Sery (5e) ne réussissent a tromper la vigilance de Julien Perez, le portier haut-savoyard. Un gardien tout heureux de voir la tête d’Anthony Petrilli s’écraser sur le poteau en fin de première période après un centre au millimètre du latéral droit Enzo Bovis. Peu avant, Fleury avait bénéficié d’un véritable cadeau du ciel avec l’expulsion de Jonathan Goncalvès. Coupable d’avoir coupé la course d’Anthony Petrilli en qualité de dernier défenseur, le joueur annécien a été logiquement exclu par l’arbitre (29e).

Sadibou Sylla rate son tir au but

Fleury évoluera donc à onze contre dix durant plus d’une heure. En vain. Car les Essonniens n’ont plus réussi à produire du jeu en deuxième période. « On a été moins bons en supériorité numérique. On leur a laissé trop d’espaces. On a aussi eu trop de déchet. On s’est énervé car on s’est empressé de vouloir gagner le match », confie Habib Boumezoued. Incapable de mettre en danger le bloc défensif adverse, Fleury se fait surprendre par Madyen El Jaouhari, qui profite d’une mésentente de la défense floriacumoise, à deux minutes de la fin (0-1, 88e). Sonnés mais loin d’être abattus, les joueurs du président Pascal Bovis parviennent à arracher la séance de tirs au but grâce à Zotsara Randriambololona. Lancé côté droit, le milieu international malgache adresse un centre fort à ras de terre qui est dévié dans ses cages par Jordan Adeoti (1-1, 90e). Malheureusement, la réussite des Floriacumois ne se prolonge pas lors des tirs au but. Après l’échec de Sadibou Sylla, Julien Perez, le portier d’Annecy, prend ses responsabilités et envoie Annecy en 16e de finale de la Coupe de France. Fin de parcours frustrante pour Fleury qui devra se remobiliser pour le 13 mars prochain et la venue de Vannes lors de la reprise du championnat de N2.