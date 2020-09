Football [Coupe de France] : Deux derbys essonniens au 4e tour

Le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France a eu lieu jeudi soir au siège de la Ligue d’Ile-de-France. Deux affiches seront 100 % essonniennes : Lissois – Les Ulis et Courcouronnes – Morangis/Chilly. Les rencontre sont prévues le dimanche 4 octobre.

Si le 4e tour de la Coupe de France marque l’entrée en lice des formations de National 2, c’est aussi le fameux tour des « maillots » que les petits clubs rêvent d’atteindre. Mission accomplie pour onze clubs du District franciliens, dont le FC Lissois (D2) et le FC Grigny (D4) qui ont eu connaissance de leurs futurs adversaires respectifs jeudi soir au siège de la Ligue d’Ile-de-France lors du tirage au sort effectué — seul — par le président Jamel Sandjak.

Le dimanche 4 octobre, les Grignois, « cendrillons » de ce 4e tour régional, recevront l’Aulnaysienne (R1), tombeur d’Evry (R3) au tour précédent après un penalty inscrit dans les arrêts de jeu (3-2). De leur côté, les Lissois accueilleront le CO Les ULis (N3) au stade Stéphane Diagana. C’est l’un des deux derbys essonniens de ce tour. Le second opposera deux clubs de Régional 2, le FC Courcouronnes et le FC Morangis/Chilly.

Les autres clubs de Ligue n’auront pas la tâche facile. Le Val d’Yerres/Crosne (R2) accueillera Drancy (N3) qui était en National il y a deux saisons. Opposés à des clubs régionaux hiérarchiquement supérieurs, Massy (R3), Tremplin Foot (R3) et Etampes (R3) auront toutefois la chance de recevoir. En revanche, Paray (R3), qui ira à Trilport (D2), peut rêver d’une qualification pour le 5e tour.