Football (Coupe de France) : Direction la Guadeloupe pour Fleury

Vainqueurs de Torcy (1-0) dimanche après-midi, les Floriacumois ont validé leur billet pour les Antilles et le 8e tour de la Coupe de France. Ils y retrouveront un club guadeloupéen (Le Moule ou Baie-Mahaut) le week-end des 9 et 10 décembre.

Le match

David Vignes avait annoncé qu’il ferait peu de changements pour affronter Torcy (R1) en Coupe de France. Finalement, l’entraîneur du FC Fleury 91 a effectué un gros turnover dimanche après-midi. Le onze de départ était très différent du dernier match contre Besançon (2-1). Outre les absences de Jovannie Tchouatcha (suspendu), Enzo Bovis et Clément Badin (en tribunes), Anthony Petrilli et Patrick Koffi (non appelés), le capitaine William Séry, Jérémy Mangonzo et Valentin Lavigne étaient sur le banc. Le technicien essonnien avait donc titularisé le réserviste Pierre Besnier au poste de latéral droit. Un baptême du feu compliqué pour l’ancien joueur de Torcy. En manque de repères, ce dernier a souvent été pris au dépourvu mais la solidarité défensive des Lions — déjà affichée sur les dernières rencontres — leur a permis de ne pas prendre de but. Pas vraiment mis en danger sur la première période, Antoine Petit n’a pas eu plus de travail après la pause. Mais sur une pelouse naturelle difficile, les Floriacumois n’ont pas eu non plus beaucoup d’occasions. Seuls Florent Sauvadet, sur une frappe repoussée par le gardien adverse (8e), et Marvyn Belliard, sur un ballon piqué qui a longé la ligne de but avant d’être dégagé en corner (28e), se sont mis en évidence sous les yeux de Jamel Sandjak, président de la Ligue de Paris/Ile-de-France, et d’Emmanuel Dorado, entraîneur de Sainte-Geneviève, venu en voisin de Lagny-sur-Marne.

Sauvadet décisif

La deuxième période démarre sur un autre rythme. Sauvadet est même tout près d’ouvrir la marque mais sa tentative de lob est trop écrasée pour tromper le gardien de Torcy (47e). Il faut attendre vingt minutes pour voir Fleury se montrer à nouveau dangereux mais la frappe de Sylla est contrée (68e). Dans la foulée, David Vignes fait entrer Lavigne et Jérémie Liso, autre joueur de la réserve appelé pour ce match de Coupe de France. Coaching payant puisque le second est impliqué sur l’ouverture du score. Geloto, le portier seine-et-marnais, repousse involontairement un ballon du réserviste floriacumois. Sauvadet à l’affût ne se pose pas de question et expédie le cuir dans les filets adverses (1-0, 77e). Les Torcéens ont pris un coup sur la tête. Ils ne s’en relèveront pas. Fleury se qualifie donc pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Essonniens iront jouer en Guadeloupe le 9 ou 10 décembre.

Aymeric Fourel

La fiche technique

TORCY (R1) – FLEURY (N2) : 0-1 (0-0). Arbitre : M. Chancioux. Spectateurs : 300 environ.

But : Sauvadet (77e).

Avertissements : Labdoun (26e), Jean-Lambert (31e), Abed (61e) à Torcy ; Traoré (51e) à Fleury.

Torcy : Geloto – Abed (cap.) (Kimpesa, 85e), Cissoko, Jean-Lambert, Kouyaté – Timera, Labdoun, Nzambo Nzingo (Benhamma, 79e) – Boucheker, Lema Kinziunga (Besson Munoz, 85e), Elwakil. Entr. : Niambélé.

Fleury : Petit – Besnier, Vogt, Colombo, Traoré – Hervieu, Lelevé (cap.) – Vouama (Liso, 69e), Sauvadet (Bloudeau, 85e), Sylla (Lavigne, 69e) – Belliard (Gamiette, 85e). Entr. : Vignes.

Les réactions

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « On a franchi un tour de plus. Cela n’a pas été simple, à cause notamment de la pelouse, mais les joueurs ont réalisé un match sérieux. Ils ne se sont pas affolés. On est qualifiés, c’est très bien, maintenant place au championnat. On doit être focus sur les deux prochains matchs à Auxerre (le 25 novembre) et contre Bobigny (le 2 décembre) et je ne veux surtout pas entendre parler du déplacement en Guadeloupe jusqu’au départ. »

Florent Sauvadet (attaquant de Fleury) : « Ça fait du bien de jouer et de marquer mais le plus important est de se qualifier car en Coupe de France il y a toujours des matchs piège. On l’a vu aujourd’hui. On est tombé sur une équipe accrocheuse qui avait envie de réaliser l’exploit. Mais on les a usés physiquement et la décision s’est faite dans les dernières minutes. »