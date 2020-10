Football [Coupe de France] : Du lourd au 6e tour pour Sainte-Geneviève et Linas/Montlhéry

Le tirage du 6e et dernier tour régional de la Coupe de France a rendu son verdict. Sainte-Geneviève (N2) recevra Créteil (N) tandis que Linas/Montlhéry (N3) affrontera les Lusitanos Saint-Maur (N2). De son côté, le FC Fleury 91 (N2) se déplacera sur la pelouse de Mitry-Mory (R2). Les rencontres se dérouleront le week-end du 31 octobre et 1er novembre.

Le FC Fleury 91 (N2) a été épargné en tirant Mitry-Mory (R2) pour le 6e tour de la Coupe de France. Un adversaire abordable pour les hommes d’Habib Boumezoued qui ont un boulevard vers le 7e tour. A condition d’éviter le piège seine-et-marnais. A noter qu’après trois journées de Régional 2, Mitry-Mory est invaincu. Prudence donc pour Fleury.

En revanche, Sainte-Geneviève et Linas/Montlhéry ont tiré du lourd puisqu’ils affronteront les deux meilleurs clubs du Val-de-Marne ! Pour Sainte-Geneviève Sports (N2), opposé à Créteil (N), ce sera l’occasion de revoir Matthias Llambrich fouler la pelouse du stade Léo-Lagrange de Sainte-Geneviève-des-Bois. Après six saisons sous le maillot génovéfain, le milieu de terrain formé au Sporting Club de Bastia avait pris la direction du club cristolien à l’issue de la saison 2018/2019. Un adversaire de taille pour les hommes d’Emmanuel Dorado puisque, après dix journées de National, les Val-de-Marnais sont toujours en course pour monter en Ligue 2.

Quant à l’ESA Linas/Montlhéry (N3), qui a arraché sa qualification aux tirs au but dimanche dernier sur la pelouse de la Colombienne (R1), il affrontera Lusitanos Saint-Maur (N2), quatrième du groupe B de N2 (4v, 1n, 2d). Une belle affiche en perspective.