Football [Coupe de France] : Du lourd au 7e tour pour Les Ulis

Le tirage au sort des 7e et 8e tours de la Coupe de France 2022-2023 a eu lieu ce mercredi au Centre national du football à Clairefontaine (Yvelines). A noter que le CO Les Ulis (N3) recevra le Paris FC (L2).

Ils espéraient un club de Ligue 2 mais les joueurs du FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1), l’un des quatre pensionnaires de District encore présents au 7e tour de la Coupe de France (ndlr : 29-30 octobre), devront se contenter de l’US Pays du Valois (R1), l’une des quinze autres formations qui composaient le chapeau I avec le CO Les Ulis (N3), l’ESA Linas/Montlhéry (N3) et deux écuries de L2, Dijon et le Paris FC. « Mais pour le moment, on a du mal à se projeter sur ce match car on n’est plus officiellement qualifié, a confié Arthur Didier, le président du FC MNVDB, qui a assisté au tirage en compagnie de son entraîneur Florent Vovard. Depuis hier (ndlr : mardi), Suresnes, notre adversaire du 6e tour, a déposé une réclamation auprès de la Ligue de Paris/Ile-de-France (lire ci-dessous). »

Si le FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois n’est pas encore assuré de disputer le 7e tour, les trois autres représentants essonniens encore en course peuvent déjà s’y préparer. Et deux d’entre eux, le FC Fleury 91 (N2) et le CO Les Ulis (N3), auront la chance de recevoir après le tirage effectué par Aline Riera, trésorière générale de la FFF, José Alcocer, entraîneur national, champion d’Europe U17 cette année, Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l’Équipe de France, Jimmy Briand, ancien attaquant international, Ruddy Buquet, arbitre international, et Jérémy Stinat, arbitre fédéral.