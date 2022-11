Football [Coupe de France] : Duel de Sang et Or en perspective

⚽️ #CoupedeFrance 🇫🇷

Après le PSG en 2019 et Angers en 2022, L’ESA Linas/Montlhéry (N3) affrontera le @RCLens en 32e de finale de la @coupedefrance le 7 ou 8 janvier prochain. pic.twitter.com/5dLM2T6BKC

— Jérémy Andrieux (@jeremy_andrx) November 21, 2022

Dans le club house de l’ESALM, l’heure est à la fête ! « Après le Paris-Saint-Germain en 2019, c’était le meilleur tirage que l’on pouvait avoir. Actuellement, c’est la meilleure équipe de France derrière le PSG. On fait la Coupe de France pour ce genre d’affiche », confie, tout sourire, Stéphane Cabrelli l’entraîneur des Sang et Or essonniens. Un discours partagé par son président Michaël Bertansetti. « C’est le top ! On va leur apprendre notre version du chant des Sang et Or », plaisante le dirigeant essonnien. Seule question subsiste. Où aura lieu la rencontre ? « On ne peut pas le faire au stade Paul-Desgouillons de Montlhéry. La priorité, c’est de jouer au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Maintenant, si ce n’est pas possible, on étudiera d’autres possibilités et pourquoi pas disputer le match au stade Bollaert ? », confie Michaël Bertansetti, le président de l’ESALM.

Jérémy Andrieux