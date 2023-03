Football [Coupe de France] : Et une autre demie pour les filles de Fleury !

Bénéficiaires d’un tirage au sort clément, les Lionnes n’ont pas laissé passer l’occasion de rallier à nouveau les demi-finales de la Coupe de France en croquant de bien tendres Canaris (6-1) dimanche après-midi.

Comme la saison dernière, le FC Fleury 91 disputera les demi-finales de la Coupe de France dont le tirage au sort aura lieu ce lundi. Mais autant la participation au dernier carré de la compétition relevait de la surprise l’an passé, autant le retour des partenaires de Léa Le Garrec à une marche de la finale ne souffre cette fois d’aucune contestation.

Après avoir éliminé Montauban (D2F, 5-1) et Le Havre (D1F, 2-0) aux tours précédents, c’est le FC Nantes (D2F) qui a subi la loi des Floriacumoises (6-1) ce dimanche sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder. Une qualification qui ne fait plus de doute après une première demi-heure parfaitement négociée et qui voit les Lionnes mener par 3 buts à 0 ! Rosemonde Kouassi, Marine Dafeur et Batcheba Louis trompent tour à tour la pauvre Taylor Beitz et placent Fleury sur la voix du succès. « Nous sommes dans la continuité de nos dernières sorties », glisse placidement Fabrice Abriel.

Après la pause, les Essonniennes scorent encore à trois reprises mais concèdent un petit but aux Nantaises, l’internationale libanaise Pilar Khoury plaçant son ballon dans le petit filet opposé de Manon Heil (5-1, 74e). Le dernier but — inscrit dans le temps additionnel — est l’œuvre de Rosemonde Kouassi, qui fait parler sa vitesse pour éliminer dans un formidable numéro de soliste la défense nantaise (6-1, 90e+2). « Rosemonde (Kouassi) est exceptionnelle en ce moment », applaudit Fabrice Abriel en espérant que son atout offensif se montrera encore à la hauteur vendredi soir dans le choc de D1 Arkema contre le champion de France lyonnais.

Michaël Cesaratto