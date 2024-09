Football (Coupe de France) : Evry et Yerres créent la surprise

Sept des neuf clubs essonniens engagés ce dimanche au 4e tour de la Coupe de France se sont qualifiés. Parmi eux, le Val d’Yerres/Crosne AF (R1) et le Evry FC (D1) qui ont sorti respectivement Ivry (N3) et Conflans (R2). Ils connaîtront leurs futurs adversaires mardi soir.

Le 4e tour de la Coupe de France a souri à sept clubs essonniens sur les neuf encore qualifiés. Mention spéciale au Val d’Yerres/Crosne AF (R1) et au Evry FC (D1) qui ont éliminé des formations hiérarchiquement supérieures. Les Yerrois ont dominé l’US IVry, pensionnaire de National 3 (2-1, buts d’Azenked et Mullin). Les Evryens sont venus à bout de Conflans (R2) à l’issue des tirs au but (3-2) après un match riche en buts (3-3, doublé de Bonheur et but de Bidima). Ils peuvent remercier leur gardien, Bilel Bouchloul, qui a stoppé deux tentatives adverses. « Il nous a permis de rester dans la course car on avait manqué nos deux premiers tirs au but », commente Abdelhak Bensaïdi, l’entraîneur d’Evry.

Comme l’an dernier, il y aura deux clubs essonniens de niveau District au 5e tour puisque le FC Orsay/Bures (D1) a également décroché son billet sur la pelouse de Marly-le-Roi (D1). Les « Orcéens-Buressois » se sont qualifiés à l’issue des tirs au but (4-3) après 90 minutes sans le moindre but. « Ce fut un très bon match. Les deux équipes ont produit du beau jeu, analyse l’entraîneur Akin Akbas. Notre gardien (ndlr : Kenny Teixeira) nous a sauvé en réalisant deux arrêts décisifs en fin de match alors qu’on jouait à dix. »

Fleury et Brétigny faciles

Si le FC Fleury 91 (N2) et le CS Brétigny (N3) sont passés sans encombre en étrillant respectivement Viarmes/Asnières-sur-Oise (D3, 7-1) et Vaires-sur-Marne (D1, 7-0), l’ESA Linas/Montlhéry (N3) a eu plus de difficultés sur la pelouse de Val d’Europe (D1, 3-1). Les joueurs de Stéphane Cabrelli ont ouvert le score après l’heure de jeu par Sandy Nzuzi avant de concéder l’égalisation dans la foulée. Ils ont finalement fait la différence en fin de match par Jorris Romil et Adrien Fleury.

A Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), le CO Les Ulis (R1) est passé tout près de l’élimination face à Pitray Olier Paris (D2). Vainqueurs aux tirs au but (5-4), les Ulissiens auraient dû l’emporter durant le temps réglementaire. « Après l’ouverture du score de Marvyn Oriantal (10e), on aurait dû se mettre à l’abri car on a eu une multitude d’occasions mais le gardien adverse a réussi des parades parfois miraculeuses », raconte Hamasili Camara.

Deux clubs sont passés à la trappe lors de ce 4e tour : le petit poucet Dourdan Sport (D3), battu à domicile par Charenton (R2, 0-3), et l’ES Viry-Chatillon (R3), étrillé 5-0 par l’entente Sannois/Saint-Gratien (N3).

Aymeric Fourel