Football [Coupe de France] : Exceptionnel Marcoussis !

Le FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois a prolongé sa belle aventure en Coupe de France en se qualifiant pour le 8e tour ce dimanche aux dépens de l’US Le Pays-en-Valois (3-2).

« On est en 64e de finale de la Coupe de France. C’est incroyable, magique, extraordinaire pour un petit club comme le nôtre. » Florent Vovard, l’entraîneur-joueur du FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1) avait encore du mal à redescendre sur terre quelques minutes après la qualification de son équipe pour le 8e tour, ce dimanche contre l’US Le Pays du Valois (R1, 3-2). Une qualification historique fêtée par un clapping avec les supporters venus en nombre au stade du Moulin de Marcoussis.

Ces derniers ont toutefois déchanté en début de match. Sur un ballon mal jugé par le gardien Gabin Bergognon, Dosso ouvrait la marque de la tête (2e) alors que, sur l’action précédente, Naïm Kodad avait vu sa frappe repoussée par Blé Zadi, le gardien adverse.

Même s’ils mettent quelques minutes à digérer ce but, les joueurs du FC MNVDB vont encore montrer « un mental incroyable », comme aime à le répéter Florent Vovard.

Les Essonniens parviennent en effet à retourner la situation en trois minutes. Sur une accélération, Arthur Alexander se présente seul face au gardien visiteur qui repousse dans les pieds de Mehdi Chtiba. Ce dernier se reprend à deux fois pour égaliser (1-0, 27e). Trois minutes plus tard, Haladji Marna est déséquilibré par Blé Zadi. Penalty que transforme Naïm Kodad (2-1, 30e) dans une ambiance de folie. Et c’est encore pire quand ce même Kodad fait le break en deuxième période après un petit festival dans la défense adverse (3-1, 56e).

Prochain tour contre Vierzon, un club de N2

KO debout, la formation de l’Oise met une bonne dizaine de minutes pour réagir. L’entraîneur de l’US Le Pays en Valois injecte du sang neuf. Un coaching qui s’avère payant. Sur un ballon perdu, Saounera trompe Bergognon et relance son équipe (3-2, 66e). Le même Saounera manque l’égalisation de la tête à la 81e minute. Physiquement cuits, les Essonniens s’accrochent à leur rêve en procédant par contre. Même si Alexander (90e+1) rate sa balle piquée, le FC MNVDB tient sa victoire et sa qualification pour le 8e tour (ndlr : les 19 et 20 novembre) où il recevra Vierzon (N2), tombeur de Pont-Sainte-Maxence (R2, 2-0). La Fédération française de football ne devrait pas donner une nouvelle dérogation au club pour accueillir ce match au stade du Moulin mais « on va tout faire pour que ce soit à Marcoussis », prévient Arthur Didier, le jeune (33 ans) président du FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois, désormais petit poucet de la Coupe de France.