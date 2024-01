Football [Coupe de France féminine] : Fleury écarte Guingamp

Dominatrices pendant tout le match, les Lionnes ont dû faire preuve de patience avant de marquer et de valider leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France.

Le match

Délocalisé au stade Walter-Felder, la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle étant gelée, le 16e de finale de Coupe de France du FC Fleury 91 n’a pas attiré les foules dimanche après-midi. Pourtant, l’adversaire proposé, Guingamp, est un pensionnaire assidu de D1 Arkema mais le froid mordant a eu raison de la bonne volonté des supporters essonniens.

Malgré les conditions difficiles et une équipe bretonne compacte qui évolue avec une ligne de cinq défenseures, c’est bien Fleury qui se procure les principales occasions de la rencontre. La plus franche de la première période est à mettre au crédit de la petite nouvelle du milieu de terrain, Inès Jauréna, arrivée cet hiver en provenance des Etats-Unis après avoir notamment porté les couleurs de Juvisy (2013-2017). Après une accélération de Kouassi et un relais de Kamczyk, la frappe de Jauréna est contrée par une jambe guingampaise (38e).

Kouassi débloque la situation

Au retour des vestiaires, la pression s’accentue encore devant la cage visiteuse. Lancée par Léa Le Garrec, Rosemonde Kouassi se retrouve au duel avec Marie Sieber mais le dernier rempart costarmoricain, bien campé sur ses appuis, sauve l’En-Avant (57e). La fin de match approche et une séance de tirs au but devient de plus en plus probable quand Starova se déchire. Son dégagement ne fait pas vingt mètres et le ballon revient aussi vite qu’il était parti. Cette fois, Kouassi prend l’information et fixe Sieber (1-0, 77e) pour ouvrir le score. Dès lors, les vagues floriacumoises se déversent à intervalles réguliers sur la cage guingampaise et Batcheba Louis, parfaitement servie par Ewelina Kamczyk, en profite pour inscrire le but du break (2-0, 83e).

Les Lionnes tiennent leur qualification et auraient pu encore alourdir le score, Marine Dafeur (81e) et Ewelina Kamczyk (87e) touchant tour à tour du bois au cours d’une fin de rencontre échevelée. Elles connaîtront leur futur adversaire en 8es de finale (ndlr : le 28 janvier) ce lundi midi.

Michaël Cesaratto

La fiche technique

FLEURY (D1) – GUINGAMP (D1) : 2-0 (0-0). Arbitre : Mme Collin. Spectateurs : 150.

Buts : Kouassi (77e), Louis (83e).

Fleury : Heil – Fernandès, Swaby (Harris, 89e), Diakité, Pinto – Jauréna (Quintero, 87e), Dafeur, Le Garrec (cap.) – Grabowska (Louis, 64e), Kamczyk, Kouassi (Fontaine, 87e). Entr. : Abriel.

Guingamp : Sieber – Revelli, Jézéquel (Pacaud, 85e), Renard (Mendy, 59e), Starova, Guillois – Donnary, Richard, Teinturier (Peniguel, 85e), Cambot (cap. ; Keita, 85e) – Traoré. Entr. : Rufié.

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Je suis satisfait de notre prestation et surtout par le fait que nous ne nous sommes jamais affolés. Nous n’avons pas balancé de longs ballons vers l’avant, nous avons posé notre jeu et fini par faire la différence. J’aurais seulement aimé que nous nous montrions plus efficaces sur les coups de pieds arrêtés car nous avons eu pas mal d’opportunités dans ce secteur. »

Mathieu Rufié (entraîneur de Guingamp) : « Je regrette amèrement l’ouverture du score car je ne comprends vraiment pas pourquoi mes joueuses se sont précipitées. Nous tenions le 0 à 0 et nous nous dirigions vers les penaltys, un scénario que nous avions préparé. C’est frustrant. »