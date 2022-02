Football [Coupe de France féminine] : Fleury est fixé pour les quarts de finale

Les féminines du FC Fleury 91 seront opposées au Paris FC en quarts de finale de la Coupe de France les 5 ou 6 mars prochains. Les deux équipes se retrouveront une semaine plus tard en championnat.

Avec trois équipes franciliennes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine, il y avait de fortes chances d’avoir un derby à ce stade de la compétition. Le tirage au sort, qui s’est déroulé ce mercredi au siège de la Fédération Française de Football, l’a confirmé. Tombeurs respectifs du Havre (D2, 5-1) et de Nice (D2, 4-1), le Paris FC et le FC Fleury 91 s’affronteront le week-end des 5 et 6 mars prochains. Une belle affiche en perspective entre deux équipes qui bataillent pour une place sur le podium du championnat de D1 Arkema.

Les Parisiennes (3es) et les Floriacumoises (4es à un point) se retrouveront d’ailleurs le 12 mars pour un match capital dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

A.F.