Football [Coupe de France] : Fin du rêve pour Linas/Montlhéry

La logique a été respectée dimanche soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Le PSG a dominé Linas/Montlhéry (6-0) qui aura résisté une demi-heure.

15 000 spectateurs, de l’ambiance, des buts, il n’aura manqué qu’un peu de suspense pour donner plus de corps au 32e de finale de Coupe de France entre l’ESA Linas/Montlhéry et le Paris Saint-Germain. Car les Parisiens n’ont patienté qu’une demi-heure pour ouvrir le score. Après s’être procuré les premières occasions par Sarabia, qui écrase trop son tir (9e), Aouchiche, qui manque largement sa reprise (10e), et Cavani, qui tente un lob non cadré (14e), les joueurs de la Capitale trouvent la faille à la demi-heure de jeu. Sur une combinaison Herrera-Dagba, ce dernier voit son centre contré revenir dans les pieds d’Aouchiche. Le jeune attaquant parisien ne manque pas l’occasion d’ouvrir la marque (0-1).

Alors que les ultras parisiens craquent leurs premiers fumigènes, un spectateur, qui a échappé à la vigilance des stewards, fait irruption sur la pelouse de Bobin pour faire signer son maillot à Edinson Cavani. En l’absence des Neymar et autres Mbappé, l’Uruguayen, capitaine d’un soir, était LA star de la rencontre. Titulaire pour une fois, il n’a pas manqué l’occasion de briller sur la pelouse du stade Robert-Bobin en s’offrant un doublé. C’est lui qui double la mise juste avant la pause sur un contre ultra rapide initié par Draxler (0-2, 41e). C’est encore lui qui inscrit le but du 3-0 à l’heure de jeu. Une star parisienne qui a tenu parole en fin de match en donnant son maillot à Gratien Tsota.

Kanouté rate un penalty

Les joueurs de Linas/Montlhéry peuvent nourrir des regrets sur la première période, notamment quand Kanouté voit son penalty — consécutif à une faute de Dagba sur Cissé — stoppé par Rico Gonzalez, le remplaçant de Navas dans les cages parisiennes (40e). « La fête a été belle mais elle aurait pu être encore plus belle si on avait égalisé sur ce penalty », reconnaît Stéphane Cabrelli. Ses joueurs ont en tout cas bien résisté aux Parisiens dans le 4-5-1 qu’il avait concocté, se procurant même une autre occasion par Léno mais ce dernier préfère tenter une reprise acrobatique plutôt qu’une tête (34e). L’entraîneur parisien Thomas Tuchel a d’ailleurs reconnu en conférence de presse que les Essonniens avaientt « fait un très bon match. Ils étaient très bien organisés avec une très belle qualité individuelle. Ils ont été courageux. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe ».

Menés 2-0 à la pause sans avoir démérité, les joueurs de Stéphane Cabrelli n’ont plus vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence. « J’avais dit aux joueurs de ne pas s’occuper du score, de continuer de jouer, de ne rien lâcher mais physiquement c’est devenu compliqué après l’heure de jeu », confie le coach essonnien. Les offensives parisiennes se succèdent et le pauvre Ali Lutumba doit s’incliner à quatre reprises en deuxième période. Le gardien de Linas/Montlhéry a toutefois réalisé un bon match à l’image de sa parade de la première période sur une tête de Kehrer qu’il dévie sur la barre (24e) avant d’être suppléé sur sa ligne par Tchabo. Le gardien essonnien a aussi réalisé une magnifique claquette devant Cavani (54e) qui l’a félicité dans la foulée :

« Ça a été un grand moment pour moi sur le coup. Et malgré la défaite, on ne peut retenir que du positif de ce match disputé face à des joueurs de top niveau mondial ».

Retour à la normalité

A 5-0, les premiers spectateurs quittent le stade Robert-Bobin pendant que les ultras parisiens s’en donnent à cœur joie, allumant fumigènes sur fumigènes. Une vraie arrivée de course de bateaux ! Au coup de sifflet final, les joueurs de Linas/Montlhéry n’ont pas oublié de saluer leurs supporters. « On a monté une bonne image en essayant de jouer au football, se félicite le capitaine Johan Roca. Maintenant, le fossé était trop important pour nous. Même s’il n’y avait pas Neymar et Mbappé, Paris a une bonne profondeur de banc. On a beaucoup souffert mais ce fut une bonne expérience et ça nous servira pour la suite ».

La suite de la saison, ce sera le samedi 18 janvier en championnat contre Viry-Chatillon. « Mardi à l’entraînement, on va retourner à la normalité. Il y aura moins de journalistes », sourit Stéphane Cabrelli, qui a glissé à Thomas Tuchel au coup de sifflet final : « Bon courage pour la Coupe d’Europe ».

Aymeric Fourel (avec J.A.)

LINAS/MONTLHERY (R1) – PARIS SG (L1) : 0-6 (0-2). Arbitre : M. Schneider.

Spectateurs : 15 000.

Buts : Aouchiche (30e), Cavani (41e, 60e), Sarabia (63e, 69e), Choup Moting (87e).

Linas/Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota, Diallo, C. Kouassi – Kanouté, Duval (Milongo, 80e), Gbobouo, Roca (cap.), Cissé (El Gachbour, 73e) – Leno (Mejri, 64e). Entr. : Cabrelli et Bertansetti.

Paris SG : Rico Gonzalez – Dagba (Meunier, 73e), T. Kouassi, Kehrer, Kurzawa – Herrera (Choupo Moting, 64e), Paredès (Gueye, 73e) – Aouchiche, Draxler, Sarabia – Cavani (cap.). Entr. : Tuchel.