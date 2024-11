Football (Coupe de France) : Fleury a tutoyé l’exploit

Les Lions ont quitté la Coupe de France par la grande porte samedi soir en rivalisant largement avec Amiens (Ligue 2) pendant 90 minutes. Mais, comme l’an dernier au Moule (Guadeloupe), la séance des des tirs au but leur a été fatale.

« A cœur vaillant, rien d’impossible. » La devise du FC Fleury 91 a bien failli se vérifier samedi soir contre le Amiens SC lors du 7e tour de la Coupe de France. Dans un stade Walter-Felder à guichets fermés (1 400 spectateurs, nouveau record d’affluence), les Lions ont entrevu la victoire jusqu’à la 71e minute et l’égalisation picarde. « Juste avant le but, je voulais faire mes changements. Je n’ai pas pu… Je suis persuadé que si j’avais pu les faire, on n’aurait pas pris le but », regrette David Vignes. La déception de l’entraîneur floriacumois est légitime car ses joueurs ont rivalisé avec une formation amiénoise largement remaniée. Neuf des onze joueurs qui avaient affronté Martigues lors de la dernière journée de Ligue 2 (1-1) n’étaient pas sur la pelouse au coup d’envoi. Certains (Mafouta, M. Fofana, Manitu, Vita, Lutin) sont partis en sélection dans le cadre des éliminatoires de la CAN. D’autres (Corchia, Kandil, Kaïboue) étaient blessés. Côté Fleury, seul Thibaut Plisson était absent, remplacé par Diakari Diarra.

L’exploit individuel de Patrick Koffi

Fleury a entamé la rencontre par le bon bout, monopolisant le ballon et contenant Amiens dans sa moitié de terrain grâce à un gros pressing au milieu de terrain sous la houlette du tandem Hervieu-Lefebvre. Sur un centre de Yoann Le Méhauté, Kévin Farade reprend de la tête mais il est contré par un défenseur amiénois (10e). Les Lions ne sont pas vraiment mis en danger dans le jeu. Seules deux petites erreurs font passer un frisson dans le stade Walter-Felder. Freddy Colombo commet un mauvais contrôle qui profite à Elyess Dao mais le jeune (17 ans) attaquant d’Amiens se prend les pieds dans le tapis au moment de frapper (11e). Dans la foulée, Antoine Petit se précipite sur une relance à la main qui atterrit dans les pieds d’Owen Gene dans l’axe mais la tentative de lob passe à côté (14e). Plus tard, une mésentente entre Petit et Colombo aurait pu coûter cher mais Loup Hervieu a pu dégager en catastrophe (38e).

Entre temps, Fleury avait fait le plus dur en ouvrant la marque sur un exploit individuel de Patrick Koffi. Plus prompt que Mohamed Jaouad, l’attaquant floriacumois ne se posait pas de question et, d’une frappe puissante du gauche, marquait dans un trou de souris (1-0, 20e). Les Lions mènent sur leur première véritable occasion.



Même si la réaction adverse se fait timide, les Floriacumois reculent au fil des minutes. Amiens fait le forcing pour égaliser par Dao. Après une tête non cadrée à la réception d’un corner (40e), il réalise le geste de la première période. Un retourné acrobatique détourné en corner par Petit (43e). Et sur l’action qui suit, le jeune attaquant bute encore sur le portier essonnien. « On a connu dix dernières minutes très difficiles avant la pause car on perdait beaucoup de ballons. On avait du mal à retrouver notre deuxième voire troisième souffle, reconnaît David Vignes. On a recadré tout ça à la mi-temps. Mais Amiens est reparti très fort sans que l’on concède d’occasions. »

L’Amiénois Dao trouve enfin l’ouverture

Amiens croit égaliser au retour des vestiaires mais le but est refusé pour hors jeu (47e). Un nouvel avertissement sans frais pour Fleury qui a du mal en ce début de deuxième période. Fleury remet peu à peu le pied sur le ballon. Yoann Le Méhauté sert Clément Badin, qui préfère contrôler avant de lancer en profondeur Koffi, mais entre temps le natif de Dallas se retrouve en position de hors jeu (65e) alors que le chemin du but lui était grand ouvert. Quelques minutes plus tard, à la suite d’une grosse accélération côté gauche de Yvan Ikia Dimi, ce dernier centre pour Dao qui coupe la trajectoire pour l’égalisation d’Amiens (1-1, 71e).

David Vignes injecte du sang neuf et change de système en passant en 4-1-41- Romain Lelevé devant la défense, Marvyn Belliard et Sadibou Sylla remplaçant Badin et Farade sur les ailes (72e). Fleury a retrouvé du rythme et se montre plus pressant devant les buts de Sauvage à l’image de Koffi qui se montre dangereux dans les airs (84e).

Les Lions tentent le tout pour le tout et campent devant les buts amiénois pour essayer de l’emporter dans le temps additionnel, notamment par Belliard et Sylla. En vain. Les deux équipes doivent se départager aux tirs au but. Malheureusement, Amiens se montre solide, réussissant ses cinq tentatives alors que le capitaine floriacumois Enzo Bovis a vu son tir stoppé par Sauvage. « Il y a beaucoup de déception car on a fait le match face à une équipe d’Amiens qui égalise sur sa seule occasion de la deuxième période, lâche David Vignes, qui enregistre une troisième élimination consécutive aux tirs au but. Il y a eu Trélissac en 2019 avec Bergerac, Le Moule l’an dernier avec Fleury et cette année Amiens. C’est rageant car je n’ai plus perdu en Coupe de France depuis 2017. »

Fleury a désormais une semaine pour digérer cette élimination avant de se rendre à Calvi pour y affronter le FC Balagne (3e) en championnat.

Aymeric Fourel

FLEURY (N2) – AMIENS (L2) : 1-1 (1-0), 3-5 au tirs au but. Arbitre : M. Abed. 1 400 spectateurs au stade Walter-Felder.

Buts : Koffi (20e) pour Fleury ; Dao (71e) pour Amiens.

Avertissement : Ikia Dimi ((19e) à Amiens.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo, Diarra – Badin (Belliard,72e), Lefebvre, Hervieu (Bloudeau, 90e), Farade (Sylla, 72e) – Le Méhauté (Lelevé, 72e), Koffi (Lavigne, 90e). Entr. : Vignes.

Amiens : Sauvage (cap.) – Bakayoko, Jaouab, Urhoghide – Tine, Boya, Gene (Abdelkrim, 90e), J. Fofana (Injai, 86e), Ikia Dimi (El Idrissi, 72e) – Touho (Kouassi, 46e), Dao (Léautey, 72e). Entr. : Daf.