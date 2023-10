Football (Coupe de France) : Fleury coupeur de tête

Les Floriacumois ont créé la surprise samedi après-midi au stade Montbauron de Versailles en éliminant le club de la ville royale, pensionnaire de National, à l’issue des tirs au but (5-4). Comme l’an dernier, les Lions disputeront le 7e tour de la Coupe de France, les 19 et 20 novembre prochains.

Le match

Les joueurs du FC Fleury 91 peuvent remercier leur gardien Trey Vimalin. Le suppléant d’Antoine Petit en Coupe de France aura été le grand artisan de la qualification de son équipe pour le 7e tour samedi après-midi à Versailles. Auteur d’un arrêt décisif lors de la séance des tirs au but (5-4), il a été très précieux durant la première période au cours de laquelle les Floriacumois ont été largement dominés.

Les Yvelinois ont d’ailleurs donné le ton dès les premières minutes. Après seulement une quarantaine de secondes, Baaloudj alerte Vimalin. Sans danger pour le portier floriacumois. La suite de la rencontre sera toute autre. Auteur d’une parade réflexe sur un dégagement manqué de Freddy Colombo (5e), il repousse en suite une frappe de Hend (23e) avant d’effectuer une double intervention devant Lefebvre (28e) puis dans les pieds de Hend (35e). Le moindre ballon récupéré par les Versaillais donne lieu à une situation dangereuse à l’image de cette perte de balle de Louis Hervieu que Bangoura ne peut convertir, sa frappe passant largement au-dessus (32e). Face à la domination adverse, les Floriacumois peinent à se procurer des occasions, excepté sur coups de pied arrêtés. A la suite d’un coup franc, Valentin Lavigne expédie une belle frappe des vingt mètres mais Raux, le gardien yvelinois, repousse (9e). Mais juste avant la pause, le banc de Fleury croit au penalty quand Sadibou Sylla s’effondre sur un tacle de Nadje. Mais M. Henry, l’arbitre de la rencontre, indique que la faute a été commise à l’extérieur de la surface sans avertir le milieu versaillais qui avait déjà écopé d’un carton jaune quelques minutes plus tôt. Ce que ne manquera pas de signaler David Vignes au moment de regagner les vestiaires.

Colombo répond à Prunier

Versailles ne desserre pas l’étau en deuxième période. Dès la reprise, Lefebvre (47e) puis Hend (48e) se mettent en évidence avant que Baaloudj ne voit sa frappe déviée sur la barre (51e). Alors qu’une pluie fine a fait son apparition sur le stade Montbauron de Versailles, Sadibou Sylla est à deux doigts d’ouvrir la marque mais sa frappe, pas assez enroulée, heurte le montant gauche (54e).

Au fil des minutes, la rencontre s’équilibre. Laurent Peyrelade, l’entraîneur versaillais, procède à trois changements avant l’heure de jeu. Coaching payant. Sur un centre de Lefebvre, Prunier se joue de la défense floriacumoise après un contrôle parfait et une frappe en pivot à ras de terre (1-0, 68e). Mais Fleury réagit très vite. Enzo Bovis oblige Raux à une parade (72e). Sur le corner qui suit, Freddy Colombo saute plus haut que tout le monde pour égaliser de la tête (1-1, 73e). Six minutes plus tard, le public versaillais exulte quand Baaloudj marque sur un service de Lens mais l’attaquant néerlandais était semble-t-il hors jeu (79e). Le score en reste là. Les deux équipes doivent donc se départager sur une séance de tirs au but durant laquelle Trey Vimalin stoppe la frappe de Prunier. De leur côté, les tireurs floriacumois ne tremblent pas. Avec l’aide du poteau et le dos du gardien, Théo Bloudeau réussit le premier tir des Lions. Clément Badin, Jérémy Mangonzo, Louis Hervieu et Sadibou Sylla en font de même et offrent à Fleury un ticket pour le premier tour fédéral de la Coupe de France, les 19 et 20 novembre prochains.

Aymeric Fourel

Les réactions

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « On a eu du mal à entrer dans le match. On a eu 35 premières minutes difficiles face à une équipe de Versailles qui a mis de l’intensité d’entrée. Heureusement, Trey (Vimalin) nous a permis de rester dans le match. En deuxième période, on n’a pas beaucoup subi mais Versailles marque sur sa première incursion dans notre surface. Mais on a su réagir sur coup de pied arrêté. Cette qualification n’est pas illogique. Ça doit nous servir pour la suite de la saison. »

Trey Vimalin (gardien de Fleury) : « J’avais à cœur d’être performant aujourd’hui car, en tant que doublure, je n’ai pas beaucoup l’occasion de jouer. Mais je savais que j’aurais du boulot. Ça a été le cas d’entrée mais ça permet d’être dans le match tout de suite. Sur le but de Versailles, j’étais masqué. Quant aux tirs au but, j’ai plongé du bon côté une fois. Ça a suffi pour qualifier l’équipe. »

La fiche technique

VERSAILLES (N) – FLEURY (N2) : 1-1 (0-0), 4-5 aux tirs au but. Arbitre : M. Henry. Spectateurs : 500 environ.

Buts : Prunier (69e) pour Versailles ; Colombo (73e) pour Fleury.

Avertissements : Nadje (31e) à Versailles ; Hervieu (26e), Séry (38e) à Fleury ;

Versailles : Raux – Akueson, Jacques (cap.), Diakhaby – Lefebvre, Nadje (Mendès, 55e), Basque, Altikulac – Bangoura (Prunier, 55e), Baaloudj, Hend (Lens, 62e). Entr. : Peyrelade.

Remplaçants : 15 Duku 16 Rénot (G)

Fleury : Vimalin – Bovis, Séry (cap.), Colombo, Tchouatcha – Vouama (Badin, 69e), Hervieu, Mangonzo, Sylla – Lavigne (Petrilli, 87e), Sauvadet (Bloudeau, 84e). Entr. : Vignes.