Football [Coupe de France] : Fin de parcours pour Fleury

Le FC Fleury 91 (N2) s’est incliné à l’issue de la séance des tirs aux buts contre Reims Saint-Anne (N3), ce dimanche sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder (1-1, 4-5 t.a.b.) dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Une contre-performance pour les hommes d’Habib Boumezoued qui n’iront pas en outre-mer jouer le tour suivant.

« C’est cruel. On sait que ce sont des scénarios qui arrivent dans les matchs de Coupe. Sur ce genre de rencontre, il faut faire la différence bien avant car on sait que l’on n’est pas à l’abri d’un contre ou d’un coup franc. » Habib Boumezoued, l’entraîneur du FC Fleury 91, le sait. Son équipe a raté le coche. Devant au tableau d’affichage peu avant l’heure de jeu grâce à une tête de son buteur Anthony Petrilli (1-0, 57e), les Essonniens se sont mis à reculer durant la dernière demi-heure. Et si Antoine Petit a repoussé de nombreuses tentatives adverses, le portier floriacumois s’est montré impuissant devant le superbe coup franc de l’ancien pro Mickaël Tacalfred (41 ans), qui a joué 248 matchs (dont avec le Stade de Reims (2008-2016) (1-1, 90e+1).

Fleury et Reims-Sainte-Anne se sont donc disputés le billet pour le 8e tour de la Coupe de France aux tirs au but. En position de troisième tireur pour Fleury, l’attaquant Marvyn Belliard voit son tir stoppé par Grégory Barriliot, le portier rémois. De son côté, les joueurs de Reims-Sainte-Anne ne tremblent pas devant Antoine Petit en inscrivant tous leurs pénaltys pour se hisser au prochain tour. « Les tirs au but, on sait comment c’est ! Des fois, ça nous sourit. Là, ça n’a pas été le cas. On va se reconcentrer sur le championnat », expédie Habib Boumezoued, déjà tourné vers le déplacement à Belfort samedi prochain, qui lui s’est qualifié en Polynésie contre l’AS Venus (3-0).

J.A.