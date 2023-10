Football (Coupe de France) : Fleury , premier de cordée

Le 6e tour de la Coupe de France a lieu ce week-end. Cinq clubs essonniens sont en lice dont Fleury (N2) qui défie Versailles (N) ce samedi (14h30) au stade Montbauron.

Si la montée en National se fait attendre pour le FC Fleury 91,

les hommes de David Vignes vont pouvoir se frotter à un représentant du troisième échelon national samedi après-midi (14h30) en Coupe de France. « Pour nous, c’est du bonus puisque nous affrontons un adversaire supposé supérieur, qui plus est chez lui », pose l’entraîneur floriacumois. Pour autant, pas question de galvauder ce match de prestige face au demi-finaliste 2022. « La Coupe, c’est particulier et je me rappelle qu’un bon parcours peut rejaillir ensuite sur le championnat, ce que j’avais vécu avec Quevilly-Rouen en 2017 (ndlr : 8e de finaliste contre Guingamp et promu en Ligue 2) », lâche William Séry, le nouveau capitaine des Lions. Alors que les Yvelinois disputent leurs rencontres de championnat au stade Jean-Bouin (Paris 16e), l’antre des rugbymen du Stade Français, ce 6e tour de Coupe de France a été programmé au stade Montbauron de Versailles. Une manière pour les dirigeants versaillais d’économiser 80 000 euros, soit le coût de la location du stade parisien.

Saint-Michel et Massy se disputent un ticket pour le 7e tour

La Coupe de France se poursuivra dimanche (14h30) pour les quatre autres clubs essonniens. Deux seront d’ailleurs adversaires, ce qui assure déjà un représentant du département au 7e tour. Invaincus dans leur championnat respectif, le Saint-Michel FC 91 (D1) et le FC Massy (R3) se disputent un ticket pour le premier tour fédéral. Un nouveau derby pour les petits poucets de la compétition avec le FC Ecouen mais les Saint-Michellois recevront les Massicois au stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis, le stade René-Fayel n’étant plus homologué pour le 6e tour, faute de tribune. Séparés d’une seule division, Saint-Michellois et Massicois peuvent croire en leurs chances réciproques de prolonger leur aventure en Coupe de France – débutée en mai dernier – et pourquoi pas affronter un club de Ligue 2 au tour suivant. « Ce sera du 50-50, estime Nordine Baaroun, le directeur technique de Saint-Michel. On a une belle chance de passer car le niveau entre D1 et R3 est le même mais on peut aussi se faire éliminer sans avoir pu affronter une équipe de niveau national. »

Du côté de Massy, on rêve d’atteindre à nouveau le 7e tour, ce qui n’est plus arrivé au club depuis décembre 1997 (défaite 3-0 contre l’AS Evry, CFA). « On va affronter une superbe équipe de Saint-Michel qui a le niveau pour jouer en R1-R2 », estime Abder Chachoua, le président massicois. « Ce sera un match compliqué car il y aura beaucoup d’enjeu pour les deux équipes. On a tout à perdre », commente Abdelkader Ziar, l’adjoint d’Abdeslam Merghem, l’entraîneur.

Viry et Morangis/Chilly à l’extérieur

Tous deux pensionnaires de Régional 2, l’ES Viry-Chatillon et le FC Morangis/Chilly seront opposés à des clubs de l’échelon supérieur. Après l’exploit réalisé à domicile contre Saint-Ouen-l’Aumône (N3) lors du tour précédent (1-1 ; 4-3 aux tirs au but), les Castelvirois tenteront de récidiver sur la pelouse de Saint-Denis, ce dimanche (14h30). Les Dyonisiens sont invaincus en R1 (3es du groupe A avec 2v et 2n) alors que les Castelvirois comptent déjà deux défaites après quatre journées.

Tombeur successivement d’Issy-les-Moulineaux (R3, 2-1), de Fontenay-aux-Roses (D4, 1-0) et d’Argenteuil (R2, 5-0), le FC Morangis/Chilly fera face à une adversité bien plus forte ce dimanche (14h30) à Villejuif (R1), tombeur de Drancy (N3) au tour précédent. « Jusqu’à maintenant, on a eu de la chance au tirage car, à ce stade de la compétition, on aurait pu tomber sur un gros morceau. Là, on peut encore espérer franchir un tour », lance Alexandre Kaddour, le directeur technique du FCMC, qui peut compter sur une équipe en pleine confiance en championnat (3 victoires et 1 nul dimanche contre la réserve de Fleury) qui vise le montée en R1 au printemps prochain.

Aymeric Fourel (avec M.C.)