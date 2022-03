Football [Coupe de France] : Fleury y a cru une demi-heure

Battues par le PSG (2-4) samedi après-midi après avoir mené 2 à 0, les Floriacumoises ne disputeront pas leur première finale de Coupe de France.

« A cœur vaillant, rien d’impossible. » La devise du FC Fleury 91 a bien failli se vérifier samedi après-midi au stade Walter-Felder en demi-finale de Coupe de France féminine. Face à leur bête noire, le Paris Saint-Germain (10 victoires en 10 matchs), les Floriacumoises ont en effet mené près d’une demi-heure avant que les championnes de France renversent le cours de la rencontre.

Rosemonde Kouassi ouvre le score dès la 8e minute de jeu à la suite d’une frappe anodine de Ewelina Kamczyk relâchée par la gardienne parisienne Votikova. Un but entaché d’un hors-jeu au vu des images proposées par le diffuseur Eurosport mais l’arbitre, Mme Rochebilière aurait pu aussi siffler un penalty pour une main parisienne dans la surface (25e). Bien en place défensivement, les Essonniennes ne laissent aucune opportunité au PSG qui, en dehors d’une frappe de Diani (2e), se montre très discret au contraire de la centaine de supporters parisiens qui avaient déployé une banderole « Emmenez-nous à Dijon » (ndlr : le lieu de la finale de la Coupe de France, le 15 mai).

Katoto remet les deux équipes à égalité

De son côté, Fleury se montre réaliste. Sur un déboulé de Kouassi, l’Ivoirienne décale Kamczyk qui centre en retrait pour Grace Yango. La Camerounaise ne manque pas l’offrande (2-0, 21e) déclenchant la joie et la surprise des supporters floriacumois. Mais il ne rêvent pas. Fleury mène bien 2-0 contre les championnes de France. En dix confrontations, les Lionnes n’avaient marqué que deux buts contre le PSG. Sur un match, elles font aussi bien. Mais l’euphorie va retomber en dix minutes le temps que Katoto s’offre un doublé juste avant la pause. Tout est à refaire pour Fleury.

Au retour des vestiaires, le PSG va accélérer et prend logiquement l’avantage sur une frappe croisée de Karchaoui (2-3, 59e). Fleury accuse le coup et encaisse même un quatrième but par Diani qui gagne son duel avec Imane Chebel, titulaire en défense centrale à la place de Julie Debever (2-4, 76e).

« On n’a pas su gérer les moments clé, regrette le président floriacumois Pascal Bovis, notamment avant la pause quand on prend ce deuxième but, mais on a montré un beau visage et un bel état d’esprit. Et même à 4-2, les joueuses n’ont rien lâché à l’image de ce but de Kamczyk refusé (82e) qui nous aurait permis d’y croire encore. »