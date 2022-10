Football [Coupe de France] : Les regrets de Grigny

Battu 2-1 par Auberviliers (N3) samedi soir au stade Jean-Miaud, l’US Grigny (R2) ne rejoindra pas au 7e tour de la Coupe de France le FC Fleury 91 (N2) et le CO Les Ulis (N3), vainqueurs respectivement d’Ivry (N3, 3-1) et de Claye-Souilly (R1, 3-0).

L’histoire se répète. Qualifiée pour le 6e tour de la Coupe de France comme en 2016 et 2017, l’US Grigny (R2) a de nouveau échoué à ce stade de la compétition samedi soir à domicile. Cette fois, les Grignois ont été stoppés par Aubervilliers (N3, 2-1). Le club de la Seine-Saint-Denis est la bête noire des formations essonniennes depuis le début de saison. En dehors de ce match de coupe, les Albertivillariens s’étaient déjà imposés à Linas/Montlhéry (3-2) et à Brétigny (1-0) en championnat.

Si la hiérarchie a été respectée, les joueurs de Pierre Mendy n’ont pas démérité durant 90 minutes. « On peut avoir beaucoup de regrets car on a eu quelques belles occasions notamment en première période, estime le coach grignois. On a fait bonne figure face à une belle équipe de N3 qui n’a cependant pas survolé les débats. »

Grigny peut en effet regretter ses trois grosses occasions après la demi-heure de jeu qui auraient pu changer la physionomie du match. Quelque peu crispés, les Grignois se sont libérés une fois que Aubervilliers a ouvert la marque (0-1, 23e). Dix minutes plus tard, Mehdi Belcadi reprend de volée un corner d’Ibrahim Camara mais le ballon est repoussé sur la ligne par un défenseur adverse (33e). Dans la foulée, Belcadi s’offre un petit festival le long de la ligne de sortie de but avant de servir en retrait Stéphane Diamana Lutete dont la frappe passe largement au-dessus. Sans regret, le juge de touche avait levé son drapeau, le ballon étant sorti du terrain sur l’action précédente (35e). On retrouve Belcadi quatre minutes plus tard sur coup de pied arrêté mais le coup franc de l’ancien joueur de la réserve de Linas/Montlhéry (R2) est claqué par Boubacare Camara (39e).

Grigny réduit à dix

Même si Grigny n’a pu faire son retard à la pause, tous les espoirs sont permis pour le second acte. Malheureusement, l’expulsion d’Ibrahim Traoré pour un deuxième avertissement a été le tournant du match. A dix, les Grignois concèdent un deuxième but sur une frappe puissante de Masiré Konaté qui heurte la barre puis le poteau droit avant de rentrer dans les cages gardées par Paco Gracia (0-2, 68e). Le gardien grignois, qui avait repoussé un coup franc de Vidot au retour des vestiaires (50e), est à deux doigts de s’incliner à nouveau quand Coulibaly devance sa sortie mais le ballon fuit le poteau gauche (70e).