Football (Coupe de France) : L’aventure de Fleury s’arrête en Guadeloupe

Après voir mené 1-0 samedi après-midi au Moule (R1 Guadeloupe), le FC Fleury s’est finalement incliné 3 tirs au but à 2. Les joueurs de David Vignes quittent la Coupe de France par la petite porte.

Le match

Valentin Lavigne et toute l’équipe de Fleury pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à quelques secondes de la mi-temps. Parfaitement trouvé dans la surface grâce à un ballon par-dessus la défense, l’attaquant floriacumois devance son vis-à-vis et contrôle parfaitement pour ajuster Ajax du pied droit. Tout le banc des Lions souffle de soulagement, Lavigne vient d’enlever une grosse épine du pied à ses coéquipiers. Fleury mène au score au meilleur des moments, juste avant la mi-temps (1-0, 45e+2). Mais les locaux reviennent avec de bien meilleures intentions en deuxième période. Après une grosse frayeur à la 49e, où Vilamin voit un tir repoussé par la barre, c’est deux minutes plus tard que le métronome moulien, Willis Francillone est fauché dans la surface par un défenseur floriacumois. L’arbitre central, n’hésite pas et désigne le point de penalty. Le joueur de la sélection de Guadeloupe, Vikash Tillé ne tremble pas et égalise (1-1, 52e). Le public guadeloupéen donne de la voix surtout lorsque le buteur maison, Ludovic Gotin, fait son entrée en jeu à la 57e et que, sur son premier ballon, il part seul au but défier Vimalin. Mais c’est le portier de Fleury qui remporte le duel.

Tirs au but fatals pour Fleury

Les joueurs de David Vignes, certes secoués, continuent tout de même de jouer leur football. Mais les minutes s’égrènent et les Lions n’arrivent toujours pas à rugir une deuxième fois. Sadibou Sylla ira bien de sa tête à la 85e mais sans succès, tout comme celle d’Anthony Petrilli à la 86e. Durant les six minutes de temps additionnel, les Guadeloupéens joueront parfaitement la montre pour aller vers la séance de tirs au but. Sur un ultime corner, Quentin Vogt a l’occasion de qualifier ses camarades mais sa tête smashée est parfaitement captée sur la ligne par le gardien du CSM. Fleury doit donc en passer par la loterie des tirs au but.

Jérémy Mangonzo tire au-dessus, Loup Hervieu voit son tir arrêté tout comme Sylla. L’aventure de Fleury en Coupe de France s’arrête au 8e tour.

Romain Mattio

La fiche technique

LE MOULE (R1) – FLEURY (N2) : 1-1 (0-1), 3 tirs au but à 2. Arbitre : M. Bouille. 1 300 spectateurs au stade Jacques-Ponrémy.

Buts : Tillé (52e, s.p) pour Le Moule ; Lavigne (45e+2) pour Fleury.

Avertissements : Makouké (66e), Francillone (71e), Salazar (72e) au Moule ; Bloudeau (51e), Lelevé (69e) à Fleury.

Le Moule : Ajax (Denisse, 96e) – Tafna Davanin, Montantin, Makouke, Lumon – Chaffort – Francillone (cap.), Tillé, Bolmin (James, 88e), Salazar – Phobère (L. Gotin, 57e). Entr. : Albert.

Fleury : Vimalin – Vogt, Colombo (Kuyema, 40e), Bloudeau – Lelevé (Vouama, 88e), Gamiette (cap.) (Mangonzo, 75e), Plisson, Belliard (Koffi, 46e) – Lavigne (Hervieu, 74e), Petrilli, Sylla. Entr. : Vignes.