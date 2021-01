Football [Coupe de France] : Les regrets de Sainte-Geneviève

Après avoir joué les yeux dans les yeux durant 90 minutes contre Créteil, Sainte-Geneviève a craqué dans le temps additionnel (1-2) samedi après-midi dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France. Un scénario cruel pour les hommes d’Emmanuel Dorado.

Sainte-Geneviève peut nourrir de nombreux regrets. Opposés à l’US Créteil Lusitanos, actuel 6e du National, les partenaires du capitaine Quentin Barcelo ont délivré une prestation pleine de courage et d’abnégation. Et ce, malgré le peu peu de préparation – dix jours à peine – dont ils ont bénéficié. Une remise en route à effectif réduit puisque la plupart des joueurs travaillent à côté de leur passion. Malheureusement, les Génovéfains ont commis deux erreurs défensives, permettant à des Cristoliens pleins de sang froid et de réalisme de l’emporter dans les arrêts de jeu. « A ce niveau là, les erreurs se payent cash. Le deuxième but est intolérable car on est en supériorité numérique, confie, dépité, Emmanuel Dorado, le coach génovéfain. Je suis déçu et dégouté. Pour le coup, on a bu le calice jusqu’à la lie. Les conditions de préparation n’ont pas été bonnes. On nous a pris pour des cons et on perd comme des cons. »

Trente secondes de trop

Malgré l’ouverture du score de Ludovic Pancrate (0-1, 32e), Sainte-Geneviève parvient à revenir dans la partie lorsque son défenseur Adama Doucouré, oublié au second poteau, reprend le corner de Salah Bekkhada (1-1, 55e). S’en suit une longue partie d’échecs au cours de laquelle aucune des deux équipes ne parvient à remporter la bataille du milieu de terrain. D’ailleurs, Richard Déziré, le coach cristolien, avait même anticipé une éventuelle séance de tirs aux buts en faisant rentrer Vivien Cedille, son deuxième gardien. Mais le portier val-de-marnais n’aura pas eu le temps de chauffer ses gants car son partenaire, Ludovic Pancrate, s’offre un doublé à trente secondes du coup de sifflet final (1-2, 90e+4), venant une nouvelle fois crucifier la défense essonnienne. « Même si l’issue du match est cruelle pour nous, on est fier de l’équipe car les joueurs ont été généreux », souligne Jean-Claude Fernandès, le directeur sportif de Sainte-Geneviève.