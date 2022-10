Football [Coupe de France] : Les Ulis éliminé par un Paris FC réaliste

Le CO Les Ulis n’ira pas en Guyane. Les joueurs de Mahamadou Niakaté ont été logiquement battus par le Paris FC (1-3) samedi après-midi lors du 7e tour de la Coupe de France.

Plus d’un millier de personnes étaient présents samedi après-midi au stade Jean-Marc-Salinier pour soutenir le CO Les Ulis en Coupe de France contre le Paris FC. Il est vrai que ce n’est pas tous les week-end qu’un club de Ligue 2 se déplace dans l’Essonne. Mais contrairement à l’ESA Linas/Montlhéry l’an passé contre l’US Dunkerque (1-0), les Ulissiens n’ont pas réussi l’exploit. La faute à un manque de réalisme.

Les Ulissiens peuvent en effet mener 2-0 après dix minutes de jeu. Séné bute sur Demarconnay (3e) puis Bousnina manque sa frappe alors que le but parisien était grand ouvert (10e). « Il perd son appui au moment d’armer sa frappe », regrette Mahamadou Niakaté, l’entraîneur ulissien. Si les Essonniens peuvent nourrir des regrets, il n’en fallait pas plus pour que le Paris FC réagisse. Silla repousse les tentatives de Oualengbe Bisse (15e) et de Chahiri (16e) mais le gardien du CO Les Ulis ne peut rien sur la demi-volée puissante de Caddy (0-1, 21e). « On a vu aujourd’hui la différence entre des professionnels et des amateurs, commente le technicien essonnien. Le PFC n’a pas eu beaucoup d’occasions mais il les a converties. »

« On s’est fait un peu peur, reconnaît Thierry Laurey, le coach parisien, mais on a été sérieux face à une équipe des Ulis qui s’est battue avec ses armes. »

Sans trop d’efforts, les Parisiens peuvent faire la différence à tout moment dès qu’ils accélèrent le jeu. Et sur un centre de Kebbal, Dabila, l’un des six cadres parisiens alignés d’entrée par Thierry Laurey, est à deux doigts de doubler la mise mais il ajuste mal sa tête au second poteau (40e).

Manéné sauve l’honneur sur penalty

Dès le retour des vestiaires, les Ulissiens se font plus pressants à l’image de Balla Cissokho dont le coup franc oblige Demarconnay à s’employer (49e) avant de frôler le ballon de la tête sur un centre de Nawé (55e). Mais encore une fois, le réalisme parisien fait des merveilles. Dans la minute qui suit, Caddy s’offre le doublé d’une belle frappe du droit (0-2, 56e).

A 2-0, la messe est dite sans que les Ulissiens aient été archi-dominés. Le troisième but parisien sur un penalty de Gory après une faute de Silla dans sa surface (0-3, 80e) est même très dur pour Les Ulis qui sauve toutefois l’honneur sur un penalty aux allures de compensation, transformé par Manéné (1-3, 83e). « Le score est un peu sévère mais le PFC nous a respecté et mérite largement sa victoire », estime Mahamadou Niakaté, qui remercie le public d’être venu soutenir son équipe, les joueurs d’avoir été à la hauteur de l’événement et le club d’avoir contribué à la bonne organisation de ce 7e tour de Coupe de France.