Football [Coupe de France] : Les Ulis poursuit sa route

Les Ulissiens ont décroché leur ticket pour le 7e tour de la Coupe de France en disposant de Claye-Souilly (3-0) samedi après-midi au stade Jean-Marc-Salinier.

Il y aura au moins un club essonnien au 7e tour de la Coupe de France (ndlr : 29-30 octobre). Le CO Les Ulis s’est facilement qualifié aux dépens de Claye-Souilly (3-0) samedi après-midi à domicile. Face aux pensionnaires de Régional 1, les Ulissiens ont su mettre tous les ingrédients qu’il fallait pour éviter toute mauvaise surprise.

Les Ulissiens mènent d’ailleurs logiquement à la pause mais ce n’est pas cher payé au vu des occasions qu’ils se sont procurées. A la 9e minute, Bousnina voit sa frappe enroulée sauvée acrobatiquement par Koné. Quatre minutes plus tard, Séné, seul dans la surface, est déséquilibré mais l’arbitre ne bronche pas à la grande colère de Hakim Dridèche, l’entraîneur des gardiens des Ulis, averti puis expulsé (13e).

Si Claye-Souilly est tout près d’ouvrir la marque sur une frappe de Pichon qui frôle la transversale (20e), Les Ulis trouve finalement l’ouverture sur coup de pied arrêté. Après un coup franc de Balla Cissokho dévié en corner par le mur adverse, Nawé voit également sa reprise détournée en corner (32e). Mais sur l’action qui suit, Soukouna, bien placé au deuxième poteau, reprend une frappe dévissée de Manéné (1-0, 33e). Un avantage que les Ulissiens vont préserver jusqu’à la pause malgré une tentative de Manoni Makonda détournée par Soukouna dans le temps additionnel.

Les Ulis plie la rencontre en cinq minutes

Et au retour des vestiaires, les hommes de Mahamadou Niakaté vont rapidement plier la rencontre en cinq minutes. Si Bousnina bute sur Vigin (56e), dans la foulée, Séné fusille le gardien seine-et-marnais après un centre de Balla Cissokho (2-0, 57e). Peu en réussite jusque-là, Bousnina voit ses efforts récompensés sur un centre en retrait de Séné (3-0, 62e). Mais l’attaquant a frôlé l’expulsion à deux reprises : d’abord en s’énervant contre l’arbitre (59e) puis après une grosse faute sur Mohamed Koné, obligé de sortir pour une blessure à la cheville.

Les Ulis aurait pu l’emporter plus largement en fin de match mais le portier adverse a repoussé le coup franc de Balla Cissokho (72e) puis le penalty de Benaïssa (87e). « A part dix minutes de flottement, on a maîtrisé le match. La victoire est amplement méritée », savoure Mahamadou Niakaté, l’entraîneur ulissien, qui attend désormais le tirage au sort du 7e tour, programmé mercredi 19 octobre au Centre National du football à Clairefontaine (Yvelines).

Aymeric Fourel

LES ULIS (N3) – CLAYE-SOUILLY (R1) : 3-0 (1-0). Arbitre : M. Reynet. Spectateurs : 110 environ.

Buts : Soukouna (33e), Séné (56e), Bousnina (62e) aux Ulis.

Avertissements : Dridèche (entr. gardiens, 14e), Seka (45e), Bousnina (59e) aux Ulis ; Diallo (51e) à Claye-Souilly.

Expulsion : Dridèche (14e) aux Ulis.

Les Ulis : Silla – Dole, Soukouna (cap.), Ouattara, Brafine – Nawé, Manéné (E. Cissokho, 84e), Seka (Benaïssa, 70e) – Séné, Bousnina (Bakayoko, 80e), B. Cissokho. Entr. : Niakaté.

Claye-Souilly : Vigin – Nganzi, M. Koné, Seri, Soumbounou – Diallo, Naudin (cap.) (Mendy, 63e), Belaouedj (Habouto, 70e) – Alcime, Mamoni Mokinda, Pichon (S. Koné, 77e). Entr. : Valérin.