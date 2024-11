Football (Coupe de France) : Les Ulis reste à quai

Le CO Les Ulis ne connaîtra pas sa première qualification pour le 8e tour de la Coupe de France. Les Ulissiens ont été éliminés ce dimanche à domicile par une équipe de Calais opportuniste qui a profité des erreurs défensives adverses en première période et de sa supériorité numérique en deuxième pour assurer sa victoire (3-1).

Il n’y a pas eu de round d’observation entre le CO Les Ulis et le RC Calais dimanche après-midi au stade Jean-Marc-Salinier. La rencontre a démarré tambour battant. Après un quart d’heure de jeu, trois buts ont déjà été marqués. Calais ouvre le score par Claudio Beauvue. L’ancien pro, passé par Guingamp, Lyon et l’Espagne (Celta Vigo, Léganès, La Corogne), dévie un centre de Luca Pélissier sur un second ballon consécutif à un corner (0-1, 6e). Les Ulis réagit rapidement. Hugues Nawé récupère un ballon, accélère et lance Yacoub Belfodil dans la profondeur. Ce dernier ne se pose pas de question et égalise d’une frappe puissante du gauche (1-1, 11e). Mais à la suite d’un mauvais dégagement de Youssouf Silla — le frère de Sikhou, gardien numéro un des Ulis, blessé (ménisque) —, Pélissier profite de l’aubaine. L’ailier gauche centre pour Giorgi Jobava qui, du plat du pied, redonne l’avantage aux Calaisiens (1-2, 15e). Dans la foulée, Amara Bakayoko est tout près d’égaliser mais sa frappe est repoussée par Nicolas Level, le portier visiteur (18e).

Face au placement hasardeux des Ulissiens, Pélissier est un vrai poison pour la défense essonnienne. A l’origine des deux buts de Calais, l’ailier gauche alerte Beauvue au deuxième poteau mais Silla détourne en corner (19e). Le dernier rempart des Ulis évite le 3-1 sur une frappe de Sam Alexander (26e). Les Ulissiens ont une nouvelle balle d’égalisation sur un centre de Bakayoko, mais Balla Cissokho, gêné par Belfodil, qui convoitait aussi le ballon, ne peut armer sa frappe (29e).

Après une première demi-heure complètement folle, l’intensité de la rencontre redescend jusqu’aux arrêts de jeu où Belfodil est tout proche de remettre les deux équipes à égalité avant la pause (45e+2).

Déçu de la première période, Hamasili Camara change de système (3-5-2) et remplace deux joueurs dès la reprise. Alhassane Barry et Cissokho laissent leur place à Elias Garcia et Mathis Marinho. Après une première période agréable, le jeu se durcit dans le second acte. Les cartons pleuvent (quatre en un quart d’heure). La rencontre est plus hâchée et les occasions plus rares. Seul Belfodil se signale sur une reprise acrobatique qui passe au-dessus (58e).

Les espoirs ulissiens prennent du plomb dans l’aile quand Youssouf Silla se fait expulser après une sortie hasardeuse devant Alexander qui s’est présenté seul face à lui (65e). Mouhamadou Fall Dia le supplée dans les buts. Le gardien de l’équipe U20 n’a pas vraiment le temps de s’échauffer mais il réalise une parade décisive sur un coup franc de Beauvue (71e). Il ne peut toutefois rien faire quand Robin Knockaert expédie une frappe d’une vingtaine de mètres (1-3, 82e) qui se loge dans le petit filet gauche. A 3-1, la messe est dite.

A neuf contre 10, Les Ulis court beaucoup après le ballon. La fatigue se faisant, les Essonniens peinent à s’approcher des buts calaisiens. Ils font le forcing en fin de match. En vain.

« L’aventure s’arrête là, regrette l’entraîneur ulissien Hamasili Camara. Calais mérite largement sa qualification. On a donné les deux premiers buts puis l’expulsion de Youssouf (ndlr : Silla) nous met en difficulté. A 11 contre 11, on aurait pu aller chercher l’égalisation. Maintenant, il va falloir se reconcentrer sur le championnat et faire sans nos deux gardiens. »

Aymeric Fourel

LES ULIS (R1) – CALAIS (N3) : 1-3 (1-2). Arbitre : M. El Bedoui. 250 spectateurs environ au stade Jean-Marc-Salinier des Ulis.

Buts : Belfodil (11e) pour Les Ulis ; Beauvue (6e), Jobava (15e), Knockaert (82e) pour Calais.

Expulsion : Y. Silla (65e) aux Ulis.

Avertissements : Barry (13e), Laborie (57e), Belfodil (64e) aux Ulis ; Pamart (51e), Pélissier (54e), Loridan (86e) à Calais.

Les Ulis : Y. Silla – Laborie, Barry (Garcia, 46e), Ouattara, Nawé (cap.) – Louvet, Bouhadi (Fall Dia, 69e) – Bakayoko (Diarra, 80e), Manéné, Cissokho (Marinho, 46e) – Belfodil. Entr. : Camara.

Calais : Level – Pamart, Moges, Gobert (cap.), Denquin – Jobava (Seize, 71e), Lesage, Knockaert, Pelissier (Loridan, 71e) – Beauvue, Alexander (Varane, 86e). Entr. : Laridon.