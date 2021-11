Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry chavire de bonheur

Grâce à un but de Tom Bouvil dans les arrêts de jeu, l’ESA Linas/Montlhéry (N3) s’est offert le scalp (1-0) de l’USL Dunkerque (L2) à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France.

Un exploit majuscule. Le stade Paul-Desgouillons de Montlhéry est entré dans une autre dimension ce samedi soir lorsque que le tir de Bouvil est venu se loger dans les filets de Salhi, le portier de Dunkerque (1-0, 90e+1). « J’ai eu peur car je pensais que j’étais hors jeu. Le gardien est sorti vite et j’ai piqué mon ballon. Je pensais qu’elle était trop lente et qu’elle n’allait jamais rentrer », confie Tom Bouvil, l’attaquant de l’ESALM rentré en cours de jeu (68e). « Les garçons l’ont mérité. Ils ont été courageux. Il fallait être efficace et on l’a été au meilleur des moments. Félicitations à mes joueurs », ajoute Stéphane Cabrelli, le coach « lino-montlhérien » heureux d’accéder au 8e tour de la Coupe de France. Même si tout n’était pas écrit d’avance.

Dès les premières minutes, Dunkerque déroule en effet son jeu en ayant le monopole du ballon. Les visiteurs se créent les premières occasions de la partie grâce à un Marco Majouga intenable sur le flan droit de l’attaque dunkerquoise (2e, 6e). Mais les Essonniens peuvent compter sur leur portier Lutumba, qui aura sauvé à plusieurs reprises ses partenaires lors de cette rencontre. Acculé dans leur partie de terrain, Linas/Monthéry procède en contre. Lancé sur le côté droit, Tchabo centre devant la cage nordiste, Ngeyitala remet du pied gauche mais Léno est trop court (29e). Il s’agira de la grosse occasion essonnienne durant un premier acte rugueux.

Lutumba héroïque dans les buts

Au retour des vestiaires, Linas/Montlhéry continue de tenir tête au 15e de Ligue 2 avec une défense de fer. On assiste alors à une véritable partie d’échecs jusqu’aux vingt dernières minutes. Après un ballon perdu par la défense essonnienne, l’attaque nordiste parvient à trouver Ouadah seul à vingt mètres. Lutumba se détend et repousse le tir du milieu de Dunkerque (71e). Portés par un public acquis à leur cause, les Sang et Or sont décomplexés et procèdent de nouveau en contre-attaque, mais le dernier geste échappe aux hommes de Stéphane Cabrelli. Le capitaine Tsota pense ouvrir le score d’une reprise acrobatique mais son tir passe de peu à côté du cadre (82e). Dans les ultimes minutes, les partenaires de Marcilla continuent de défendre le fer. Une défense bien supplée par un Lutumba en état de grâce devant les Dunkerquois. Et à force d’abnégation et de solidarité, les Essonniens auront la dernière cartouche pour achever une bien triste équipe de Dunkerque. Le buteur Tom Bouvil et ses partenaires exultent et prennent rendez-vous pour le 8e tour, où ils affronteront le vainqueur de Loon Plage (R1) – Evreux (N3) (ce dimanche 14h).

Jérémy Andrieux

LINAS/MONTLHERY (N3) – DUNKERQUE (L2) : 1-0 (0-0). Arbitre : M. Ustaritz.

Buts : Bouvil (90e+1).

Avertissements : Léno (8e), Tsota (35e), Admi (44e) à Linas/Montlhéry. Dudouit (48e), Kabamba (79e) à Dunkerque.

Linas/Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota (cap.), Marcilla, Baroudi – Fukidi, Admi (Gbobouo, 68e), Dignan – El Mouttaqi (Bouvil, 68e), Léno, Ngeyitala. Entr. : Cabrelli.

Dunkerque : Salhi – Dudouit, Yohou, Kouagba, Kabamba – Kerrouche, Bruneel (Pierre, 81e) – Ouadah, Brahimi, Majouga (Rocheteau, 71e) – Tchokounté (Boudaud, 71e). Entr. : Revelli.