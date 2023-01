Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry craque à vingt minutes de la fin

Les « Lino-Montlhériens » ont résisté plus de 70 minutes face au RC Lens avant de concéder deux buts en cinq minutes samedi après-midi au stade Robert-Bobin de Bondoufle en 32e de finale de la Coupe de France (0-2).

La nouvelle épopée de l’ESA Linas/Montlhéry a pris fin ce samedi au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Battus 2-0 par le RC Lens, deuxième de Ligue 1, les Essonniens n’ont pas à rougir de leur élimination après avoir longtemps retardé l’échéance. Tout s’est joué dans les vingt dernières minutes lorsque Franck Haise, l’entraîneur lensois, a fait rentrer « l’artillerie lourde », dixit Stéphane Cabrelli, son homologue de Linas/Montlhéry. « Dans une semaine à trois matchs, chaque match a son importance. Il était nécessaire de faire tourner, estime le technicien artésien, mais on a fait un match sérieux. On connaît la Coupe de France et on savait de quoi Linas était capable depuis sa victoire l’an dernier contre Angers (ndlr : 2-0 en 32e de finale). On les avait donc observés plusieurs fois chez eux. C’est une équipe qui propose du jeu dans un championnat de N3 Ile-de-France réputé difficile. Aujourd’hui, ça a été plus compliqué pour eux. »

En 90 minutes, Linas/Montlhéry ne s’est en effet procuré aucune occasion dangereuse. « On a dû défendre beaucoup, reconnaît Cabrelli. Ce n’est pas dans notre ADN mais c’était obligatoire pour faire face à Lens. J’espère que cela va nous servir pour le championnat. »

Djiba déséquilibré dans la surface mais pas de penalty

Lens a monopolisé le ballon une bonne partie de la rencontre. Cantonné dans sa moitié de terrain, Linas/Montlhéry a subi les assauts incessants des Lensois. Julien Le Cardinal, de la tête, est le premier à se mettre en évidence (13e). Le défenseur artésien adresse ensuite un centre parfait pour Ismaalben Boura dont la reprise est trop écrasée (18e). Puis Lukasz Poreba cadre mal sa frappe sur un coup franc (23e) consécutif à une grosse faute de Elhdadji Tchabo, qui lui vaut un carton jaune. Le seul du match. Mais sur une frappe d’Alexis Claude-Maurice, Ali Lutumba doit s’employer pour détourner le ballon en corner (25e). Premier frisson dans le stade Robert-Bobin de Bondoufle où près de 10 000 spectateurs, dont 1 000 lensois, se sont massés. De leur côté, les « Lino/Montlhériens » n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première période. Tout juste un contre mal joué par Issa Cissé (26e) et une frappe de Mehdi Admi sans danger pour Jean-Louis Leca (36e).

A l’approche de la mi-temps, alors que la pelouse bondoufloise se dégrade de plus en plus, Linas/Montlhéry se montre un peu plus. Youssouf Djiba, venu prêter main forte à ses coéquipiers sur son côté droit, est déséquilibré par Le Cardinal dans la surface mais M. Lesage ne bronche pas au grand regret des Essonniens (39e). « Il y avait penalty au vu des images », regrette Stéphane Cabrelli, l’entraîneur de l’ESALM. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires dos à dos, même si Kévin Danso aurait pu ouvrir le score sur une dernière action lensoise (42e).