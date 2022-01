Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry passe tout près d’un nouvel exploit

Revenus de 3-0 à 3-3 dans les arrêts de jeu, les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry ont finalement cédé contre Amiens (L2) lors de la séance des tirs au but. Rageant.

L’aventure de l’ESA Linas/Montlhéry en Coupe de France a pris fin dimanche soir sous les coups de 20h30 lorsque Yohann Thuram Ulien, le gardien du SC Amiens, stoppa le tir au but de Tom Bouvil. L’attaquant de l’ESA Linas/Montlhéry, qui avait été le héros des 7e et 8e tour contre Dunkerque (L2, 1-0) et Evreux (N3, 1-1, 5-4 aux t.a.b.), aura encore été le dynamiteur de son équipe en inscrivant un doublé après l’heure de jeu alors qu’elle était menée 3-0. « A chaud, je suis très déçu mais avec un peu plus de recul et de lucidité, je suis très fier de ce que l’on a fait aujourd’hui », confie le buteur essonnien qui, avec ses partenaires, a encore fait vibrer un stade Paul-Desgouillons à guichets fermés (1 500 spectateurs). Du moins sur la deuxième période. Car lors des 45 premières minutes, les Sang et Or se sont fait confisquer le ballon par les Amiénois. « Des trois équipes professionnelles que nous avons affrontées, le SC Amiens est sûrement la formation qui nous a posé le plus de problèmes. On a d’ailleurs eu du mal à entrer dans le match », reconnaît l’entraîneur Stéphane Cabrelli.

KO debout en cinq minutes

Si les visiteurs ont été les plus dangereux dans cette première période, Ali Lutumba a parfaitement joué son rôle de dernier rempart. D’abord sur un coup franc aux vingt mètres de Benet à ras de terre capté sans problème (21e) puis sur un face à face gagné contre Lahne (39e) et encore sur une tête de l’attaquant suédois d’Amiens (41e).

A la mi-temps, tous les espoirs sont donc permis mais, dès la reprise, Gnahoré refroidit les « Lino/Montlhériens » sur une frappe au ras du poteau qui trompe le gardien essonnien (0-1, 48e). A peine la remise en jeu effectuée que les Amiénois doublent la mise sur une frappe croisée d’Akolo au milieu d’une forêt de jambes (0-2, 50e). KO débout, les partenaires de Xabier Marcilla encaissent même un troisième but trois minutes plus tard par Lahne (0-3, 53e). « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On a connu vrai un trou noir au retour des vestiaires, analyse Stéphane Cabrelli, mais on a su réagir. » Et de quelle manière.

Bouvil redonne espoir

64e minute. Sur un centre en retrait d’Aurélien Ngeyitala, Bouvil réduit la marque une première fois (1-3) avant de récidiver quatre minutes plus tard sur une magnifique demi-volée qui se loge sous la barre de Thuram Ulien (2-3, 68e). « A 3-1, on sentait qu’il y avait un truc à faire, qu’on pouvait revenir à 3-3 », lance le capitaine Xabier Marcilla. « A 3-0, on a peut-être cru que le match était plié et qu’on allait passer une fin de match tranquille mais nos adversaires ont démontré toutes leurs qualités offensives », commente Phillippe Hinschberger, l’entraîneur amiénois, qui, contrairement à son homologue de Linas/Montlhéry, manquait de banc. Il ne comptait que cinq remplaçants, quatre joueurs et un gardien. « Entre les blessés, les suspendus et les cas de Covid, on avait quinze joueurs absents. Une vraie hécatombe », souffle le coach picard qui n’en menait pas large quand son attaquant, Chadrac Akolo, blessé, dût quitter le terrain à la 67e minute, remplacé par le jeune U19 Ibrahima Keita.

Sylla arrache les tirs au but

Stéphane Cabrelli n’a lui pas hésité à injecter du sang neuf. Après Johan Roca et Teddy Duval (57e), c’est au tour d’Ousmane Diallo et Baba Sylla (68e) de faire leur entrée. Coaching payant car en six minutes, Linas/Montlhéry revient à 3-2 et les supporters de l’ESA Linas/Montlhéry, quelque peu éteints après les trois buts d’Amiens, se remettent à y croire et sifflent dès qu’un joueur adverse se retrouve au sol, obligeant l’arbitre à arrêter le jeu.

Mais alors que l’arbitre assistant vient d’indiquer cinq minutes de temps additionnel, Linas tente un dernier baroud d’honneur. Et quand Sylla s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre victorieusement de la tête un centre de Kylian Baroudi (90e+2) et égaliser, le stade Paul-Desgouillons explose. L’ancien joueur de Créteil et de Viry-Chatillon notamment traverse tout le terrain suivi par tous ses partenaires alors que les 1 500 spectateurs scandent des « Linas, Linas, Linas ». Et même si Lutumba doit stopper un coup franc de Mathis Lachuer, Linas/Montlhéry s’offre une séance des tirs au but qui semblait encore impossible quelques minutes plus tôt.

Malheureusement, le rêve de Linas/Montlhéry s’est envolé, les tirs de Tchabo et Bouvil étant arrêtés par Thuram Ulien. « C’est frustrant mais c’est le charme de la Coupe, commente Stéphane Cabrelli. On a vécu une superbe aventure, on a fait vibrer les gens. Le retour à la réalité risque d’être difficile mais les quinze prochains jours avant de retrouver le championnat vont nous faire du bien. »

Aymeric Fourel

LINAS/MONTLHERY (N3) – AMIENS (L2) : 3-3 (0-0), 3-4 aux tirs au but. Arbitre : M. Batta.

Spectateurs : 1 500.

Buts : Bouvil (64e, 68e), Sylla (90e+2) pour Linas/Montlhéry ; Gnahoré (48e), Akolo (50e), Lahne (53e) pour Amiens.

Avertissements : Tsota (22e), Marcilla (90e+4) à Linas ; Gnahoré (90e+3) à Amiens.

Linas/Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota (O. Dillao, 68e), Marcilla (cap.), Kouassi (Baroudi, 80e) – Dignan (Sylla, 68e), Cissé (Roca, 57e) – Bouvil, Fukidi (Duval, 57e), Ngeyitala – Léno. Entr. : Cabrelli.

Amiens : Thuram (cap.) – Traoré, Zungu, Lachuer – Gene, Gomis (Diagne, 78e), Benet, Gnahoré, Sy Lahne, Akolo (Keita, 67e). Entr. : Hinschberger.