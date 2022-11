Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry remet ça !

L’ESA Linas/Montlhéry (N3) a bousculé la hiérarchie en venant à bout du Paris 13 Atlético (N) ce samedi après-midi sur la pelouse synthétique du stade Paul-Desgouillons (2-1). Le 7 ou 8 janvier prochain, les Sang et Or disputeront un troisième 32e de finale de Coupe de France en quatre ans.

« Dans cette compétition, on a une étoile au-dessus de notre tête. » Décidément, cette équipe de Linas/Montlhéry est surprenante. Mal en point en championnat (13e avec sept points en sept matchs), les hommes de Stéphane Cabrelli ont sorti une prestation XXL samedi après-midi au 8e tour de la Coupe de France pour s’offrir le scalp du Paris 13 Atlético (N) (2-1). Des Parisiens qui, après avoir envisagé de garder leur part de recette du match, ont finalement tout laissé aux Essonniens (ndlr : 725, 47 euros). Portés par un public acquis à leur cause, les « Lino-Montlhériens » ont démarré le match tambour battant. Et à force de harceler la défense adverse, cette dernière commet l’irréparable dans la surface de réparation. Le portier parisien Moussa Sanou fauche Pascal Léno. L’arbitre n’a d’autre choix que de désigner le point de penalty. L’attaquant franco-guinéen se fait justice lui-même (1-0, 12e). Quelques minutes plus tard, Linas/Montlhéry enfonce le clou par l’intermédiaire d’Issa Cissé qui, sur une merveille de centre signée Tom Bouvil (2-0, 18e, vient couper la trajectoire du cuir au premier poteau.

Une deuxième période en infériorité numérique

À ce stade du match, le braquage se passe à merveille. Mais quelques grains de sable vont venir enrayer la machine Sang et Or. Une première fois lorsque le gardien Ali Lutumba se rate lors d’une relance anodine. Le milieu parisien Tiago Castro n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (2-1, 29e). Sonné, Linas/Montlhéry se rend la tâche encore plus ardue lorsque son latéral droit Elhadji Tchabo est expulsé après avoir déséquilibré un attaquant adverse en position de dernier défenseur (43e). A dix, Linas/Montlhéry va souffrir lors d’une deuxième période à sens unique. Paris 13 Atlético se fait pressant devant les cages d’Ali Lutumba qui repoussent les tentatives des hommes de Vincent Bordot (52e, 59e, 77e). De quoi faire largement oublier sa mésaventure lors de la première période. « Ce match s’est joué au mental. Après l’expulsion de Tchabo, nous sommes restés solidaires. On ne voulait pas lâcher. On s’est donné à fond sur la deuxième période. C’est ce qui nous a aidé à tenir ce résultat », lance l’infatigable Pascal Léno, qui ne s’est pas économisé sur le front de l’attaque essonnienne.

Cette nouvelle qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France donne du baume au cœur au groupe de Stéphane Cabrelli, qui a passé ses consignes depuis la main courante en raison de sa longue suspension (ndmr : il écopé de seize matchs à la suite de son coup de sang en championnat contre Les Ulis le 5 novembre dernier, 1-2). « Ça va mieux déjà depuis la semaine dernière lors de notre première victoire en championnat (ndlr : 2-0 au Mée samedi dernier). On essaye de régler nos problèmes doucement, mais sûrement. J’espère que ce résultat va être fondateur de notre saison », confie l’entraîneur essonnien avec un large sourire à l’évocation du potentiel adversaire en 32e de finale (ndlr : le tirage au sort a lieu au stade de la Beaujoire à Nantes lundi 21 novembre à 19h30). « Pourquoi pas une revanche contre le PSG (rires) ? » En tout cas, le 7 ou 8 janvier prochain, le peuple « lino-montlhérien » devrait répondre présent derrière ses joueurs. Pour une nouvelle date historique ?

Jérémy Andrieux

LINAS/MONTLHERY (N3) – PARIS 13 ATLETICO (N) : 2-1 (2-1).

Arbitre : M. Roffet.

Buts : Léno (12e), Cissé (18e) pour Linas/Montlhéry. Castro (29e) pour Paris 13 Atlético.

Avertissements : Sanou (11e), Karamoko (56e) à Paris 13 Atlético.

Expulsion : Tchabo (43e) à Linas/Montlhéry.

Linas/Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Doucouré, Khairi, Djiba – Fukidi (Roca, 75e), Gabriel, Admi (Romil, 66e)- Cissé (Bekhadda, 83e), Léno (cap.), Bouvil (Baroudi, 46e). Entr. : Mabrouk.

Paris 13 Atlético : Sanou – Aitmoujane, Kaloukadilandi, Karamoko, Dexet (Lazaro, 75e) – Castro (O. Sidibé, 68e), Diarra, Nzeza (Camara, 75e) – Cissé, Etonde (A. Sidibé, 46e), Louzif. Entr. : Bordot.