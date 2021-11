Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry renversant

Mené à la pause (0-1), l’ESA Linas/Montlhéry (N3) a réussi à se sublimer pour finalement s’imposer au terme de la séance des tirs aux buts (1-1 ; 5-4) contre Evreux (N3) ce samedi à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France.

Il est 20h04 quand le stade Paul-Desgouillons de Montlhéry exulte. Grâce à un tir au but de Tom Bouvil, nouvelle mascotte de l’ESA Linas/Montlhéry, les Essonniens arrachent leur qualification pour les 32es de finale de la Coupe de France, le 18 décembre prochain. Le rêve se poursuit donc et les Sang et Or ne veulent pas se réveiller tout de suite. Le record est égalé pour les hommes de Stéphane Cabrelli qui espèrent tomber sur un nouveau clubs de Ligue 1 (ndlr : ils avaient affronté le PSG en janvier 2020). « On reste humbles mais pourquoi pas battre notre record et accéder aux 16es de finale ? On ne s’interdit rien », lance fièrement le coach essonnien qui, contrairement à la pause, avait un large sourire à l’issue de la rencontre. Car la première mi-temps ne présageait pas un destin heureux. Si les premières occasions sont à mettre à l’actif des locaux avec Fukidi (6e) et Marcilla (8e, 9e), ce sont les visiteurs qui climatisent le stade Paul-Desgouillons. Lancé sur le flanc droit, Boketsu centre en retrait et trouve Emmanuel qui propulse le ballon d’une magnifique demi-volée dans les cages de Lutumba (0-1, 24e). Ngeyitala a l’occasion d’égaliser mais sa tête fuit le cadre (41e). A la pause, les coéquipiers de Pascal Léno n’y sont pas. « On est passé à côté de notre première mi-temps en terme d’intensité et d’agressivité », fustige Stéphane Cabrell. « On ne pouvait pas accepter de se faire manger comme ça. On n’y était pas sur les duels et l’envie. Tout le monde s’est réveillé en deuxième période », appuie Xabier Marcilla, le défenseur « lino-montlhérien ».

Tom Bouvil, le détonateur

Rentré à la place de Harris El Mouttaqi en début de deuxième période, Tom Bouvil change le visage de l’attaque essonnienne. Fukidi (51e) et Léno (62e) sont tout près de l’égalisation mais le salut viendra de Tom Bouvil dans le dernier quart d’heure. Bien lancé par Ali Lutumba, l’ex-joueur de la réserve du PSG s’engouffre dans la défense d’Evreux et croise son tir qui vient se loger dans le petit filet du portier adverse (1-1, 76e). « Je rentre et j’ai très très froid. J’ai les pieds congelés. Les premières touches et conduites de balles sont difficiles. Je me suis chauffé au fur et à mesure et coup du sort, balle en profondeur et cette fois-ci je termine du droit », explique avec ironie Tom Bouvil, qui ne devrait pas tarder à avoir sa statue non loin de la tour de Montlhéry.

Les dernières minutes sont nerveuses et la séance de tirs aux buts est inévitable. Une séance durant laquelle Ali Lutumba se met en évidence en stoppant le premier tir d’Evreux. Derrière, Sylla, Duval et Tchabo réussissent leur penalty avant que Bouvil ne délivre ses partenaires. « Quand on vit des moments comme ça, on n’a pas envie de s’arrêter », confie Michaël Bertansetti, le président de l’ESALM, qui espère secrètement affronter son club favori : l’Olympique de Marseille.