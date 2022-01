Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry rêve d’un nouvel exploit

L’ESA Linas/Montlhéry, qui reçoit le SC Amiens (L2) en 16es de finale de la Coupe de France, ce dimanche (18h30), va tenter d’accrocher un nouveau club professionnel à son tableau de chasse.

C’est le grand jour pour l’ESA Linas/Montlhéry. Dans un stade Paul-Desgouillons à guichets fermés (1 500 spectateurs), le club Sang et Or va disputer, à 18h30 contre le SC Amiens (L2), le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire. Une sacrée performance pour un club de National 3 que l’on peut même qualifier d’exceptionnelle au regard du parcours des « Lino/Montlhériens » tombeurs de deux clubs professionnels, l’USL Dunkerque (L2) au 7e tour (1-0, but de Bouvil) et le SCO d’Angers (L1) en 32es de finale (2-0, doublé de Léno). « Je ne suis pas certain que beaucoup de clubs de notre niveau ait déjà réalisé de tels exploits en Coupe de France », s’interroge Stéphane Cabrelli, bien décidé à prolonger l’aventure un tour de plus. « Je suis un compétiteur dans l’âme et l’objectif est de gagner », lance le coach essonnien, persuadé que son équipe à les armes pour réaliser un nouvel exploit : « Contre Angers, on a marché sur l’eau pendant vingt-cinq minutes, et même si à 2-0 on a subi un peu plus le jeu, on a maîtrisé le match. Les joueurs devront être capables de reproduire un tel niveau de jeu contre une solide équipe de Ligue 2 (15e). » Avant leur défaite contre le Paris FC (0-1) le 21 décembre dernier, les Amiénois restaient en effet sur neuf matchs sans défaite en championnat (6v, 3n). Après les exploits réalisés contre Dunkerque et Angers, les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry, 4es en championnat, rêvent de réaliser la passe de trois dimanche soir. Le président du club, Mickaël Bertansetti, ne boude pas son plaisir de voir son club défier un troisième club professionnel en moins de deux mois. « Jamais deux sans trois ? J’espère que le proverbe se vérifiera mais il n’y a pas de vérité dans le football », commente le dirigeant essonnien, qui espère que son équipe saura être à la hauteur de son statut de petit Poucet de la Coupe de France. « En 2020, le 32e de finale contre le PSG à Bondoufle (0-6), c’était la cerise sur le gâteau. Depuis, l’équipe a progressé et a démontré tout son potentiel. »

Marcilla : « On a un gros potentiel offensif »