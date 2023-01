Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry s’offre une nouvelle parenthèse enchantée

Après le Paris SG (2020) et Angers (2021), les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry (N3) s’apprêtent à défier un nouveau club de Ligue 1 en 32es de finale de Coupe de France, ce samedi (15h30) au stade Robert-Bobin de Bondoufle devant près de 10 000 spectateurs. Opposés au RC Lens, qui portent les mêmes couleurs sang et or, les Essonniens ont désormais l’expérience de ces matchs singuliers.

Ils en banaliseraient la performance. Pour la troisième fois depuis 2020, les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry sont au rendez-vous des 32es de finale de la Coupe de France. Un exploit pour un club de National 3 (cinquième échelon national) comme le souligne le président Michaël Bertansetti. « C’est extraordinaire de répéter ce genre de performance. On est le seul club essonnien à l’avoir fait et je ne suis pas sûr qu’il y ait eu d’autres clubs en France de notre niveau qui en ont fait de même avant nous. »

Un troisième 32e de finale depuis 2020

Alors que les « Lino/Montlhériens » n’avaient jamais dépassé le 6e tour avant 2020, ils semblent depuis avoir une bonne étoile. Pour leur premier 32e de finale de leur histoire en janvier 2020, ils achèvent leur épopée en apothéose contre le PSG d’Edinson Cavani (0-6), déjà au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Près de deux ans plus tard, ils font encore mieux en atteignant les 16es de finale (éliminés aux tirs au but par le SC Amiens, L2) après s’être offert les scalps de deux clubs pros, Dunkerque (L2, 1-0) au 7e tour et Angers (L1, 2-0) en 32es de finale. Et cette année, rebelote. Ils sont à nouveau en 32es de finale contre Lens (L1) non sans s’être fait quelques frayeurs. « Pour réaliser de tels parcours, il faut une part de chance. Cette année, on aurait pu se faire éliminer à trois reprises », reconnaît Stéphane Cabrelli, l’entraîneur. Au 4e tour, contre Sannois/Saint-Gratien (N3), Linas/Montlhéry s’est qualifié à l’issue de la séance des tirs au but (4-2) comme au 6e et au 7e tours, respectivement à Sarcelles (5-4) et face à Paris 15 (4-2), deux clubs de Régional 2. « Notre gardien (ndlr : Ali Lutumba) a été décisif mais j’ai également de bons tireurs de penaltys dans mon effectif. Ainsi, quand arrive la séance des tirs au but, on est serein, confie le coach essonnien. On a donc une bonne carte à jouer si on est à égalité avec Lens à la fin des 90 minutes (sourire). »