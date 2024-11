Football (Coupe de France) : Linas/Montlhéry stoppé

Le 7e tour de la Coupe de France a mal débuté pour les clubs essonniens avec les éliminations samedi du FC Fleury 91 (N2) et de l’ESA Linas/Montlhéry (N3) aux tirs au but. Le CS Brétigny (N3) et le CO Les Ulis (R1) joueront leur qualification ce dimanche après-midi.

On rêvait du sans-faute. Malheureusement, deux des quatre clubs essonniens en lice ce week-end au 7e tour de la Coupe de France sont passés à la trappe samedi. Le FC Fleury 91 est tombé à domicile contre le Amiens SC à l’issue des tirs au but (3-5) après avoir largement rivalisé avec le pensionnaire de Ligue 2. Les Floriacumois ont d’ailleurs mené au score une bonne partie de la rencontre avant que les Picards n’égalisent à vingt minutes de la fin (1-1).

Plus tôt dans la journée, l’ESA Linas/Montlhéry a connu le même scenario sur la pelouse de Corte (Corse). Sandy Nzuzi Mbala avait ouvert la marque sur penalty juste avant la mi-temps (45e). Un avantage que les Sang et Or n’ont pu conserver. « On a mal géré la deuxième mi-temps, regrette l’entraîneur Stéphane Cabrelli. On a trop défendu face à une bonne équipe de Corte qui a exercé une grosse pression. » Les Corses ont donc logiquement égalisé (65e) avant de se montrer plus adroits lors de la séance des tirs au but (4-2). Adrien Fleury et Sandy Nzuzi Mbala ont buté sur le gardien adverse. « On aurait aimé faire encore un parcours, mais il faut passer à autre chose et rebondir en championnat dès samedi prochain à Grand-Quevilly (13e) », lance le coach essonnien.

Les chances essonniennes en Coupe de France reposent désormais sur les épaules du CS Brétigny et du CO Les Ulis qui jouent ce dimanche (14h) respectivement face à Liancourt/Clermont (R2) et contre Calais (N3).

A.F.

CORTE (N3) – LINAS/MONTLHERY (N3) : 1-1 (0-1), 4-2 aux tirs au but.

Buts : Santelli (65e) pour Corte ; Nzuzi Mbala (45e) pour Linas/Montlhéry.

• L’équipe de Linas/Montlhéry : Barbesant – Correïa, Doucouré, Mvita, Skolski (Djiba, 68e) – Fukidi, Gabriel, Admi (Fleury, 57e) – Séné, Nzuzi Mbala, Bekhadda. Entr. : Cabrelli.