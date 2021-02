Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry trop juste

A court physiquement dû au (trop) peu d’entraînement, l’ESA Linas/Montlhéry (N3) s’est logiquement incliné (0-1) cet après-midi lors du 6e tour de la Coupe de France face aux Lusitanos de Saint-Maur (N2). Les Essonniens peuvent toutefois nourrir quelques regrets car ils n’ont pas démérité.

« Je retiens du positif de ce match. On a fait une bonne partie. On a su gérer la rencontre, même si la deuxième mi-temps a été compliquée pour nous mais le résultat est logique. On n’a pas grand chose à se reprocher mis à part la petite erreur d’inattention sur le coup franc qui nous coûte ce but », commente, lucide, Stéphane Cabrelli l’entraîneur « lino-montlhérien », à demi-heureux de retrouver le rectangle vert ce dimanche dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France : « Ça fait toujours du bien de retrouver le terrain car on reste des compétiteurs. On aime le foot et on est content d’être là. Maintenant jouer dans ces conditions là… » Entre ceux, qui avaient la rage de ne s’incliner que d’un but contre Saint-Maur Lusitanos (0-1) et ceux qui ont réussi à ne pas se blesser, les sentiments étaient mitigés à l’issue de la partie. « Les joueurs ont été sérieux et je ne peux rien leur reprocher. Surtout quand le dernier entraînement date de huit jours », confie, dépité, Michaël Bertansetti, le président de Linas/Montlhéry. Au cours des dix jours qui ont précédé ce rendez-vous, les Essonniens n’ont pu faire qu’une seule séance d’entraînement collectif à cause du couvre-feu instauré à 18h. Et encore ceux qui travaillaient n’ont pu participer à cette séance. Certains comme le milieu de terrain Teddy Duval ont d’ailleurs disputé la rencontre sans avoir pu s’entraîner…

Linas/Montlhéry a logiquement manqué de fraîcheur

Débutée depuis seulement une minute, la rencontre a été interrompue à la suite d’un choc « tête contre tête » entre Teddy Duval et Hamady Traoré. Le latéral lusitanien s’effondre et déclenche un protocole commotion. Le joueur val-de-marnais sera pris en charge par les pompiers et le jeu pourra repartir trente minutes plus tard.

Si la première période est équilibrée (0-0), le deuxième acte est légèrement à l’avantage de Saint-Maur qui ouvre la marque peu avant l’heure de jeu (0-1, 54e) par l’intermédiaire de Patrick Etshini, qui ajuste de la tête Ali Lutumba, abandonné par sa défense. Par deux fois en fin de partie, Teddy Duval (73e, 81e) a l’occasion d’égaliser mais le portier adverse stoppe les tentatives du milieu offensif essonnien. L’aventure Coupe de France s’arrête donc au 6e tour pour Linas/Montlhéry qui n’aura pas la joie de regoûter à un 32e de finale comme l’an passé face au Paris-Saint-Germain (0-6). « On laisse des gens qui sont au club toute l’année nous regarder derrière les grilles du stade. Ça fait chier (sic). On a des protocoles qui sont trop lourds et trop compliqués notamment avec les tests PCR des joueurs. A la limite, je suis presque soulagé de ne pas devoir faire ça la semaine prochaine », avoue le président essonnien.