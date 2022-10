Football [Coupe de France] : Marcoussis à la folie

Enorme performance des joueurs du district de l’Essonne, qualifiés pour le 7e tour de la Coupe de France après avoir éliminé une troisième formation de niveau régional.

C’est un après-midi qui réconcilie avec le football. Loin des égos surdimensionnés des stars du ballon rond, très loin des milliards brassés par les instances du sport-roi, mais où la passion, la ferveur et le jeu gardent la place qui devrait être toujours être la leur. Ce dimanche sur la pelouse synthétique du stade du Moulin de Nozay, Florent Vovard et ses partenaires – qui évoluent en première division du championnat départemental – ont réalisé un véritable exploit en envoyant l’entente Marcoussis-Nozay-La-Ville-du- Bois, petit Poucet de la compétition, au 7e tour de la Coupe de France, et ce pour la première fois de son histoire.

Arthur triple buteur