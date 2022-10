Football [Coupe de France] : Marcoussis régale

Avec quatre nouveaux buts inscrits, l’attaque de feu de la MNVB (D1) a encore frappé dimanche après-midi contre Issy-les-Moulineaux (R3) lors du 5e tour de la Coupe de France (4-2) à l’issue duquel cinq autres clubs essonniens se sont qualifiés.

Difficile de dire qui de Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1) ou d’Issy-les-Moulineaux (R3) évolue au niveau régional en assistant au 5e tour de la Coupe de France dimanche après-midi sur le terrain synthétique du stade du Moulin de Marcoussis. Car les hommes de Florent Vovard se portent immédiatement devant la surface de réparation isséenne et ouvrent logiquement la marque par l’intermédiaire de leur capitaine Naïm Kodad (1-0, 15e). Mais les visiteurs restent dans le match en profitant des largesses défensives de la MNVB. Résultat, à la pause, tout reste à faire alors que Wetendieu — étrangement seul au second poteau — a égalisé dans le temps additionnel (2-2, 45e+2).

Les Essonniens, étonnamment plus matures que leurs adversaires grâce notamment à l’apport de Saïf Harab (39 ans, ex-Fleury, N2) au milieu de terrain, construisent patiemment leur qualification en seconde période. Alexander Arthur remet son équipe en tête (3-2, 68e) tandis que Branco Marna scelle la qualification essonnienne en toute fin de rencontre (4-2, 90e) après que Gabin Bergognon (17 ans) a sauvé les meubles sur une frappe de Rebours (88e).

MARCOUSSIS/NOZAY/LA VILLE-DU-BOIS (D1) – ISSY-LES-MOULINEAUX (R3) : 4-2 (2-2). Arbitre : M. Salmon.

Buts : Kodad (15e), Chtiba (32e), Arthur (68e), Marna (90e) pour Marcoussis ; Cabral (18e), Wetendieu (45e+2) pour Issy.

Avertissements : Estévès (38e), Ducam (51e), Harab (53e), Cissé (69e), Poignand (87e), Marna (88e) à Marcoussis ; Cabral (52e), Sow (54e) à Issy.

Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois : Bergognon – Jouve (Diarra, 58e), Cissé, Ducam, Barradas – Harab, Vovard, Estévès (Marna, 74e), Chtiba, Kodad (cap.) – Arthur (Poignand, 71e). Entr. : Vovard.

Fin de parcours pour Dourdan et Tremplin

Dans le même temps, les deux autres club essonniens évoluant en championnat de District, Tremplin Foot (D1) et Dourdan (D2), ont subi à domicile la loi de leur adversaire respectif, Paris 15 (R2) et Linas/Montlhéry (N3).

Au stade Robinson de Corbeil-Essonnes, Tremplin Foot s’est lourdement incliné (1-5) contre Paris 15 (R2). Pourtant, le club des Tarterêts avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Hajima Dramé (1-0, 18e). Mais juste avant la pause, les joueurs de Fahed Triki concèdent l’égalisation. Lors du deuxième acte, Tremplin n’a jamais réussi à trouver la solution et craque dans les vingt dernières minutes (1-5). « Il y a de la frustration car on ne doit pas revenir à la mi-temps avec un score de un partout. On savait que la deuxième mi-temps allait être compliquée sur le plan physique. Et après la pause, on n’a pas mis les mêmes ingrédients qu’en première période. Le but juste avant la mi-temps nous a fait sortir du match », fustige Fehed Triki, l’entraîneur.

TREMPLIN FOOT (D1) – PARIS 15 (R2) : 1-5 (1-1). Arbitre : M. Bouayyad.

Buts : H. Dramé (18e) pour Tremplin ; Hadade (45e+1), Hassani (73e, 78e), Moues (85e), Ajabri (89e) pour Paris 15.

Avertissement : Bamba (10e) à Paris 15.

Tremplin : Abdoulhamidi – Wassa (Boukoubaa, 80e), O. Dramé (cap.), Bathily, Miath – Cadiou, Behih (Mendes Lopes, 70e), O. Coulibaly – I. Coulibaly, H. Dramé, M. Coulibaly. Entr. : Triki.

Ça passe pour Fleury, Sainte-Geneviève, Les Ulis, Linas/Montlhéry et Grigny

Ils ont fait le métier. Hiérarchiquement supérieurs à leurs adversaires ce dimanche en Coupe de France, le FC Fleury 91, Sainte-Geneviève FC, le CO Les Ulis, l’ESA Linas/Montlhéry (N3) sont passés sans trembler.

A Rueil-Malmaison (R2), Fleury (N2) l’a emporté facilement (4-0) avec notamment un doublé d’Anthony Petrilli. Au 6e tour, les Floriacumois affronteront l’US Ivry (N3) qui s’est imposé 1-0 à Brétigny (N3). Même chose pour Linas/Montlhéry (N3) qui a largement (5-0) dominé Dourdan (D2) avec deux doublés de Tom Bouvil et Devon Romil. Les joueurs de Syéphane Cabrelli seront opposés à Sarcelles (R2) au prochain tour.

A Meaux (R1), Les Ulis (N3) n’a eu besoin que d’un petit but pour se qualifier. Il est l’œuvre de Bousnina. Les Ulissiens recevront Claye-Souilly (R1), tombeur (2-1) du CA Vitry (N3). Opposé aux Mureaux, co-leader de N3, Sainte-Geneviève (N2) était en danger au vu de sa dernière prestation en championnat mais les hommes d’Emmanuel Dorado ont su se montrer efficaces (3-1). Ils retrouveront Poissy (N2) qui les avaient éliminés l’an passé.

Quant aux joueurs de l’US Grigny (R2), ils ont réalisé le deuxième exploit de l’après-midi avec celui de Marcoussis/Nozay/La Ville-d-Bois, en s’imposant à Torcy (2-1) et recevront Aubervilliers (N3) lors du prochain tour, le week-end prochain.

• SAINTE-GENEVIEVE – LES MUREAUX (N3) : 3-1 (2-0). Buts : Furtado (30e s.p., 85e), Barcelo (85e) pour Sainte-Geneviève.

• RUEIL-MALMAISON (R2) – FLEURY (N2) : 0-4 (0-2). Buts : Séry (5e), Trabelsi (35e), Petrilli (60e, 75e).

• MEAUX (R1) – LES ULIS (N3) : 0-1 (0-0). But : Bousnina (60e).

• DOURDAN (D2) – LINAS/MONTLHERY (N3) : 0-5 (0-3). Buts : Léno (3e s.p.), Bouvil (25e, 40e), Romil (60e, 75e).

• TORCY (R1) – GRIGNY (R2) : 1-2.