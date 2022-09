Football [Coupe de France] : Neuf clubs qualifiés pour le 5e tour

Neuf clubs essonniens disputeront le 5e tour de la Coupe de France les 8 et 9 octobre prochains. Ils connaîtront leurs adversaires ce soir.

L’Essonne sera le mieux représenté des huit districts d’Ile-de-France lors du 5e tour de la Coupe de France, prévu les 8 et 9 octobre. Neuf clubs du département ont réussi à se qualifier le week-end dernier. Parmi eux, les deux pensionnaires de National 2, Fleury et Sainte-Geneviève, qui, pour leur entrée dans la compétition, ont dû batailler sur les pelouses de Houilles (R2, 2-1) et Nanterre (R1, 1-0).

Les trois clubs de National 3 seront également du rendez-vous. Si Linas/Montlhéry a eu recours aux tirs au but (4-2) pour sortir Sannois/Saint-Gratien (N3), Les Ulis s’est baladé à Argenteuil (R3, 7-1) et Brétigny a fait le métier à Taverny (R3, 2-0).

Parmi les quatre dernier qualifiés, figurent trois clubs de niveau District : Dourdan (D2), tombeur d’Athis-Mons (D5) aux tirs au but, devient le nouveau petit poucet francilien. Un statut qu’il partage avec le club de Gonesse (Val d’Oise) ; Tremplin Foot (D1) qui est également passé par les tirs au but contre le FC Vinsky (D4) ; Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1) qui s’est imposé à Montfermeil (R3) au terme d’un match fou (5-4).

Comme en 2016 et 2017, l’US Grigny (R2) sera au 5e tour après avoir surclassé Franconville (R2, 4-0).

Avec neuf représentants sur quarante clubs en lice au 5e tour (37 qualifiés du 4e tour plus les trois clubs de National, Versailles, Red Star, Paris 13), le tirage au sort effectué ce soir (à partir de 18h) au siège de la Ligue de Paris/Ile-de-France pourrait donner lieu à des oppositions entre clubs de l’Essonne mais aussi à de grosses affiches entre clubs nationaux. A noter que l’on connaîtra aussi les futures affiches du 6e tour (finales régionales) qui sera disputé les 15 et 16 octobre.

Aymeric Fourel