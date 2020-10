Football [Coupe de France] : Paray – Sainte-Geneviève au 5e tour

Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France, qui s’est déroulé mercredi soir au siège de la Ligue de Paris/Ile-de-France, s’est avéré plutôt clément pour les six clubs essonniens — voire sept — encore en course. En dehors de Paray (R3), qui recevra Sainte-Geneviève (N2), le dimanche 18 octobre (14h30), aucun d’entre eux ne sera opposé à des formations de National, National 2 ou National 3.

Le CO Les Ulis (N3) a été le club le plus verni puisqu’il recevra Saint-Brice, une équipe de l’échelon inférieur (R1). Tous les autres devront se déplacer : Fleury (N2) à La Garenne-Colombes (R1), Linas/Montlhéry (N3) à la Colombienne (R1) et Courcouronnes (R2) à Villejuif mais tous peuvent envisager la qualification.

Battu par le CA Vitry (1-4) au tour précédent, Massy (R3) pourrait être repêché à la suite d’une erreur du club val-de-marnais qui a fait jouer un joueur non inscrit sur la feuille de match. A la suite du rapport de l’arbitre et du club essonnien, la commission sportive de la Ligue de Paris/Ile-de-France se réunira ce soir pour statuer. Si Massy a gain de cause, il recevrait Issy-les-Moulineaux (R2), tombeur de Tremplin Foot (R3) au 4e tour (0-3).

A.F.

Le tirage intégral du 5e tour