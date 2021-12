Football [Coupe de France] : Paul Bernardoni : « Linas/Montlhéry m’a permis de toucher au monde pro »

Le gardien du SCO d’Angers, Paul Bernardoni, retrouve ce dimanche en 32e de finale de la Coupe de France, l’ESA Linas/Montlhéry, son ancien club, où il évolué lors de ses jeunes années.

Le Républicain de l’Essonne : « Quel a été votre réaction lorsque vous avez pris connaissance du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France entre votre équipe d’Angers (L1) et votre ancien club l’ESA Linas/Montlhéry (N3) ?

Paul Bernardoni (gardien du SCO Angers) : J’ai été ravi. Mon coéquipier Romain Thomas (ndlr : défenseur du SCO Angers) est à fond au niveau de la Coupe et il m’a envoyé les chapeaux. Et là je vois Linas/Montlhéry ! Je lui dis : « ça serait quand même incroyable que l’on prenne Linas ! » Et puis on tombe sur mon ancienne équipe. C’est quelque chose de rare sur une carrière. Le clin d’œil est magnifique.

Le Rép. : Quels souvenirs gardez-vous de l’ESA Linas/Montlhéry où vous avez gardé les cages durant deux saisons (2011-2013) ?

P.B. : J’ai évolué à Linas pendant un an et demi en U14 et en U15. La deuxième année, j’étais à Troyes la semaine et je jouais en U15 DH le week-end avec Linas/Montlhéry. C’est le club qui m’a permis de ne pas arrêter le foot. Je ne remercierais jamais assez le club de Lieusaint, le club de mes débuts, car c’est celui qui m’a fait découvrir le foot. C’est là que je me suis passionné pour ce sport. Linas/Montlhéry m’a permis de toucher au monde pro. Les recruteurs venaient voir les matchs de Linas. C’était le plus haut niveau régional d’Ile-de-France donc c’était génial !