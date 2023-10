Football (Coupe de France) : Sainte-Geneviève corrigé par le Racing

Premiers de cordée parmi les neuf clubs essonniens engagés ce week-end au 5e tour de la Coupe de France, les Génovéfains ont subi la loi du Racing Club de France (1-5) samedi soir à domicile.

Le match

En héritant du Racing Club de France, leader du groupe C de National 2 (4v, 1n, 1d), au 5e tour de la Coupe de France, Sainte-Geneviève savait ses chances de qualification difficiles. Mais au vu du début de championnat des hommes d’Emmanuel Dorado (co-leaders du groupe H de N3 avec 4v et 1n), on pouvait croire à un possible exploit. Malheureusement pour eux, les Racingmen étaient bien plus forts.

Spectateurs pendant les 45 premières minutes, les Essonniens sont logiquement menés à la pause (0-2). Les visiteurs multiplient les frappes (9e, 12, 18e) sans trouver le cadre jusqu’à ce que Lilian Ricol se présente face à Kévin Vautour. Le gardien génovéfain ne fait que toucher le ballon mais Paul Empunda dégage in extremis sur sa ligne (24e). Sainte-Geneviève craque finalement quatre minutes plus tard sur un penalty transformé par Ricol à la suite d’une faute de Kévin Varela Tavarès (0-1, 28e). Marvin Emmanuel double la mise juste avant la pause en devançant la sortie de Vautour à l’entrée de la surface (0-2, 45e+3).

Le Racing semble avoir tué tout suspens. Emmanuel est d’ailleurs tout près de mettre son équipe à l’abri mais son coup franc est repoussé par le poteau (47e). Revenus avec d’autres intentions en deuxième période, les Génovéfains donnent enfin du travail à Rubens Adelaïde. Kenny Fahrasmane et Mathias Llambrich coup sur coup (49e), Zanga Koné (53e) puis Noui Laïfa (56e) obligent l’ancien gardien du CS Brétigny (2018-2022) à s’employer.

Alors que la pluie s’abat sur le stade Léo-Lagrange, les supporteurs génovéfains se remettent à y croire quand Llambrich réduit la marque sur penalty (1-2, 63e) mais les espoirs des Essonniens font long feu. A la suite d’un corner concédé par Varela Tavarès à la grande colère d’Emmanuel Dorado, Ababacar Paye, de la tête, remet le Racing sur le chemin de la victoire (1-3, 68e). Les Génovéfains ont pris un coup sur la tête. Ils ne s’en relèveront pas. Quatre minutes plus tard, Paye s’offre un doublé en reprenant seul aux six mètres un coup franc (1-4, 72e) avant que Charles-André Raux-Yao ne corse l’addition dans les arrêts de jeu d’une belle frappe enroulée (1-5, 90e+2).

Aymeric Fourel

Les réactions

Emmnauel Dorado (entraîneur de Sainte-Genevève) : « On est tombés sur une très belle équipe du Racing contre laquelle on ne peut se permettre de commettre des petites erreurs, notamment ce corner concédé qui amène le troisième but. C’est là que le match bascule. On avait du temps pour revenir au score mais on a pris un coup de massue. Après une première période complètement passive, on a montré qu’on pouvait rivaliser avec le Racing en mettant de l’intensité mais au final on sort de la Coupe. »

Salya Touré (attaquant de Sainte-Geneviève), de retour en Essonne après un passage à Aubagne où l’expérience a tourné court : « Face à une équipe qui joue le haut de tableau en N2, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher notamment sur coup de pied arrêté mais on a su les inquiéter en deuxième période. Pas assez pour aller chercher l’exploit. »

La fiche technique

SAINTE-GENEVIEVE (N3) – RACING CF (N2) : 1-5 (0-2). Arbitre : M. Boyer. Spectateurs : 300 environ.

Buts : Llambrich (s.p., 63e) pour Sainte-Geneviève ; Ricol (s.p., 28e), Emmanuel (45e+3), Paye (68e, 72e), Raux-Yao (90e+2) pour le Racing.

Avertissements : Diarra (40e), Varela Tavares (55e) à Sainte-Geneviève ; Paye (34e), Ricol (64e) au Racing

Sainte-Geneviève : Vautour – Tchabo, Empunda Ndjoku, Varela Tavarès, Correa – Llambrich (cap.), Laïfa (Cissé, 73e) – Touré, Diallo Diallo (Koné, 51e), Fahrasmane (El Hadji Dieme, 73e) – Diarra. Entr. : Dorado.

Racing CF : Adelaïde – Rotsen, Paye (cap), Kitenge, Da Veiga – Belhadji, (Vambi, 80e) Bernardino, I. Camara (Jacqueray, 80e), Raux-Yao – Ricol (A. Camara, 88e), Emmanuel. Entr. : Norbert.