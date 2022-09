Football [Coupe de France] : Tout est jouable

Le tirage du 5e tour de la Coupe de France, mardi soir, au siège de la Ligue de Paris/Ile-de-France a été plutôt clément pour les neuf clubs essonniens encore en lice. Tour d’horizon.

Tombeur de l’USO Athis-Mons aux tirs au but lors du tour précédent, Dourdan Sport a repris le statut de « petit poucet francilien » – avec Gonesse (Val d’Oise) – pour le 5e tour de la Coupe de France, qui marque l’entrée des clubs de National. Le pensionnaire de Départemental 2, qui sera opposé à l’ESA Linas/Montlhéry (N3) le dimanche 9 octobre (14h30 au stade Maurice-Gallais), aura toutefois bien du mal à se qualifier. C’est le seul des neuf clubs essonniens en lice qui n’a pas bénéficié d’un tirage clément.

Même les deux autres clubs de District, le FC Marcoussis/Nozay/La Ville-du-Bois (D1) et Tremplin Foot (D1), auont des matchs abordables à domicile, respectivement contre Issy-les-Moulineaux (R3), tombeur de l’ES Viry-Chatillon (1-2), et Paris 15 (R2).

Seul rescapé des clubs de niveau régional, l’US Grigny (R2) vise une nouvelle qualification pour le 6e tour, après 2016 et 2017, sur la pelouse de Torcy (R1).

Après le sans-faute du 4e tour, les pensionnaires de National 2 et de National 3 peuvent récidiver. Les deux clubs phares du département, le FC Fleury 91 et le Sainte-Geneviève FC, auront toutefois des oppositions différentes. Les Floriacumois se rendront sur la pelouse de Rueil-Malmaison (R2). Les Génovéfains recevront Les Mureaux, deuxièmes et invaincus (2v, 1n) de N3.

Du côté des clubs de N3, outre l’ESA Linas/Montlhéry, le CS Brétigny et le CO Les Ulis sont encore en course mais ils devront batailler pour décrocher leur billet pour le prochain tour. Les Brétignolais recevront Ivry (N3) qu’ils retrouveront le 10 décembre en championnat. Les Ulissiens se déplaceront à Meaux (R1).

Un possible Brétigny – Fleury au 6e tour

A noter que les quarante qualifiés franciliens connaissent leur potentiels adversaires pour le 6e tour (finales régionales). Ainsi, on pourrait avoir droit à un derby essonnien entre Brétigny et Fleury. Si Tremplin passe, le club corbeil-essonnois aurait fort à faire avec soit le Racing CF (N2) soit Créteil (N2). Même chose pour Grigny qui pourrait affronter les Lusitanos Saint-Maur (N2) ou Aubervilliers (N3). Sainte-Geneviève pourrait retrouver l’AS Poissy (N2) qui l’avait éliminé l’an passé (0-3) au 5e tour. En revanche, Linas/Montlhéry aurait droit à un club de niveau Ligue, Hardricourt (R3) ou Sarcelles (R2) et le FC MNVDB pourrait retrouver Gonesse (D2) ou Suresnes (R2).