Football (D1 Arkema) : Court mais précieux succès de Fleury face à Reims

Après une entame poussive, les féminines du FC Fleury 91 ont trouvé la bonne organisation pour prendre le meilleur sur Reims (1-0). Un succès qui permet aux Lionnes de se replacer dans la course aux play-offs.

Le match

Sous une pluie continue, Léa Le Garrec et ses coéquipières ont obtenu le résultat qu’elles cherchaient contre Reims en début d’après-midi sur la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle. Une victoire (1-0) qui permet aux Essonniennes de doubler leur adversaire au classement général de D1 Arkéma, alors que le mois de mars s’annonce extrêmement ardu avec des matchs contre Lyon et le Paris FC notamment.

Après une demi-heure de flottement, sans doute à cause de la trêve internationale, les Floriacumoises accélèrent à la grande satisfaction de Fabrice Abriel qui commandait depuis son banc à Batcheba Louis et Rosemonde Kouassi de « conserver de la vitesse » au moment d’aller défier la défense rémoise. Si Léa Le Garrec signe bien la première frappe de son équipe en début de partie (7e), c’est Rosemonde Kouassi qui sonne la révolte en tirant à trois reprises en l’espace de quelques secondes entre la 31e et la 34e minute. Comme trop souvent avec l’Ivoirienne, l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Batcheba Louis n’est pas plus heureuse sur sa frappe en pivot (41e), tandis qu’Ewelina Kamczyk voit sa tentative claquée en corner par sa compatriote Kinga Szemik (46e).

Ewelina Kamczyk débloque la situation pour Fleury

Les vagues essonniennes reviennent immanquablement sur la cage marnaise. Aussi voir Kamczyk ouvrir la marque sur un service de Louis n’a rien d’étonnant (1-0, 53e). Mais Fleury ne se contente pas de ce petit but et maintient son pressing, empêchant le Stade de Reims de sortir de sa moitié de terrain. Sur une nouvelle récupération haute, Kouassi se présente au duel. Szemik sauve les meubles mais Kamczyk a parfaitement suivi et expédie le cuir sur la transversale (58e) ! « C’est vraiment dommage car tout était parfait dans cette action à une touche de balle », applaudit Fabrice Abriel. La Polonaise, replacée au milieu de terrain après avoir longtemps été alignée en pointe, se procure tout de même les meilleures occasions de son équipe. A l’image de ce ballon de Le Garrec par-dessus la défense sur lequel Kamczyk tente un malicieux lob, sauvé là encore par Szemik (80e). Bien qu’elles ne parviennent pas à breaker leur adversaire, les Lionnes se montrent assez solides pour ne pas concéder d’occasion et donc conserver la victoire, la cinquième à domicile.

Michaël Cesaratto

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Avant d’affronter Lyon et le Paris FC en championnat, nous étions dans l’obligation de l’emporter pour rester dans la course aux play-offs. Nous avons été gênés par Reims en début de partie mais, après quelques ajustements dans le positionnement des filles, nous avons su rectifier le tir. Mes joueuses se sont montré conquérantes, elles auraient mérité d’aggraver la marque. Ce deuxième but n’est finalement pas venu mais nous avons su conserver notre avantage jusqu’au bout. »

Amandine Miquel (entraîneure de Reims) : « Nous sommes vraiment bien entrées dans la partie en ressortant proprement les ballons. Malheureusement, la suite a été moins bonne, avec beaucoup de déchets techniques et sans une grande Kinga (Szemik) dans la cage nous aurions pu repartir avec une plus lourde défaite. »

La feuille de match

FLEURY – REIMS : 1-0 (0-0). Arbitre : Mme Goncalvès. Spectateurs : 280.

But : Kamczyk (53e).

Avertissements : Louis (16e), Abriel (entr. ; 35e) à Fleury ; Gyau, (69e) à Reims.

Fleury : Heil – Fernandès, Diakité, Harris (Filipa, 46e), Meffometou – Jauréna, Kamczyk (Kassi, 90e+2), Le Garrec (cap.) – Grabowska, Louis (Ngaseh, 79e), Kouassi. Entr. : Abriel.

Reims : Szemik – Gyau, Pasquereau, Kack, Ndzana – Joly (Bourgain, 78e), Le Moguédec, Corboz (cap. ; Meyong, 68e) – Imuran, Mouchon (Gomès, 67e), Chossenotte (Nassi, 79e). Entr. : Miquel.