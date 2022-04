Football [D1 Arkema] : Deux erreurs qui coûtent cher à Fleury

Malgré une bonne prestation d’ensemble face au leader lyonnais, dimanche après-midi au stade Walter-Felder, les Floriacumoises se sont finalement inclinées sur deux erreurs de leur gardienne.

Comme face au Paris Saint-Germain il y a trois semaines en demi-finale de Coupe de France (2-4), les féminines du FC Fleury 91 pouvaient nourrir quelques regrets à la sortie de leur duel perdu face à l’Olympique Lyonnais (1-2) dimanche après-midi au stade Walter-Felder. « C’est bien d’avoir des regrets contre Lyon, ça veut dire qu’on s’est montré à la hauteur, lance Fabrice Abriel. Mais le résultat ne colle pas vraiment à l’investissement fourni par les joueuses. »

Durant une heure, les Floriacumoises ont tenu la dragée haute au leader de D1 Arkema, menant même au score grâce à la désormais incontournable Rosemonde Kouassi. L’internationale ivoirienne a fêté son titre de meilleure joueuse de D1 Arkema du mois de mars en ouvrant la marque d’une belle frappe enroulée après avoir chipé le ballon dans les pieds de Wendie Renard (1-0, 36e). Une première dans l’histoire des confrontations entre les deux équipes. Les Essonniennes auraient d’ailleurs pu marquer cinq minutes plus tôt, toujours pas Kouassi, mais c’est la barre qui sauva la gardienne lyonnaise Sarah Bouhaddi.

Les partenaires de Léa Le Garrec n’ont pas vraiment eu le temps de savourer ce premier but que Delphine Cascarino remettait les deux équipes à égalité, bien aidée par la gardienne floriacumoise Katriina Talaslahti. La néo-internationale finlandaise jugeait mal la trajectoire du ballon et se retrouvait dans ses filets avec le cuir (1-1, 38e). Rageant car Fleury avait jusque-la parfaitement résisté à l’OL à l’image de Marine Dafeur qui repoussa sur sa ligne une tentative d’Egurrola (12e).

Macario offre la victoire à Lyon sur corner

Même si Eugénie Le Sommer aurait pu donner l’avantage à son équipe juste avant la pause (45e), avec un peu plus de précision, les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos. Et les Floriacumoises sont même tout près de doubler la mise dès la reprise à la suite d’un déboulé côté droit de Kouassi dont la frappe termine dans le petit filet (47e). Ce sera l’unique occasion essonnienne du deuxième acte. Peu tranchantes dans le jeu, les visiteuses vont faire la différence sur coup de pied arrêté, en l’occurence sur corner. Après cinq tentatives en dix minutes, le sixième est le bon. La frappe rentrante de la Brésilienne Catarina Macario trompe la pauvre Talaslahti (1-2, 60e) qui sortait dans la foulée après avoir reçu un coup sur la tête. Remplacée par Emmeline Mainguy, cette dernière repoussait une frappe de Macario (76e).

Cuites physiquement après avoir fourni de gros efforts pendant 90 minutes, les Floriacumoises n’ont toutefois pas réussi à arracher le nul. « Il aurait été mérité et personne n’aurait crié au scandale, estime le président Pascal Bovis. Sur le contenu, on a montré que la différence avec Lyon était minime. On progresse. » Pour rappel, Fleury s’était incliné lors de ses quatre dernières confrontations face à Lyon sans avoir marqué le moindre but et surtout avec des valises bien pleines (21 buts concédés). Mais pour confirmer ses progrès, les Lionnes seraient bien aise de conserver leur 4e place à l’issue du championnat. Elles ont trois matchs (Issy-les-Moulineaux, Saint-Etienne, Guingamp) pour y parvenir.