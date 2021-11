Football [D1 Arkema] : Festival offensif pour Fleury

La confiance est visiblement de retour au sein de l’effectif essonnien, large vainqueur de Guingamp ce samedi lors de cette 9e journée de championnat et toujours 4e au classement général de D1 Arkema.

Les joueuses de Fabrice Abriel ont parfaitement démarré leur match, ce samedi après-midi sur le synthétique du stade Walter-Felder contre Guingamp. Le chronomètre n’affiche pas encore dix minutes que Marine Dafeur – étrangement seule dans la surface de réparation bretonne – a déjà fait trembler les filets (1-0, 8e). Léa Le Garrec tente de se signaler face à son ancien club, mais la tentative de lob de 40 mètres de la capitaine essonnienne passe à quelques centimètres des montants (26e). Pour Fleury ce n’est que partie remise. Marine Dafeur aurait mérité d’inscrire un doublé sur un service en or de Karczewska (34e), mais c’est Grabowska, qui double la mise d’un tir dévié qui trompe la pauvre Perrault (2-0, 34e). Une 3e victoire de rang se profile pour les Essonniennes, avant que Charlotte Fernandès – sous la pression de Cambot – ne trompe sa propre gardienne et relance bien malgré elle le suspense en début de seconde période (2-1, 55e).

Fleury efficace en attaque

Pas pour longtemps, le duo d’internationales polonaises Grabowska-Karczewska se chargeant de redonner plus d’ampleur au score. La frappe de la meneuse est renvoyée par le poteau de Perrault, mais l’attaquante a bien suivi et n’a plus qu’à pousser le cuir dans la cage déserte (3-1, 59e). La suite se résume à un attaque/défense entièrement à la faveur des joueuses de Fabrice Abriel, finalement victorieuse sur le score de 6 buts à 2 ! De quoi mériter une triple prime de match, accordée à distance par le Président Pascal Bovis (présent à Haguenau avec l’équipe senior masculine du FC Fleury 91). Après le 4 à 0 obtenu à Saint-Etienne, Léa Le Garrec et ses partenaires ont donc inscrit la bagatelle de dix buts à l’occasion des deux dernières journées de championnat ! « On se crée une bonne quinzaine d’occasions par match depuis quelques semaines, donc forcément on marque plus, le travail spécifique devant le but commence à payer », apprécie Fabrice Abriel avant la trêve internationale.