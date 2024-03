Football (D1 Arkema) : Fleury se prend encore les pieds dans le tapis

En concédant le nul dans le temps additionnel alors qu’elles évoluaient en supériorité numérique, les Floriacumoises, qui ont eu de nombreuses occasions durant la rencontre, peuvent nourrir de gros regrets.

Le match

Si les Floriacumoises ne disputent pas les play-offs de la D1 Arkema en mai prochain, elles pourront s’en prendre qu’à elles après le nul (2-2) concédé contre Lille samedi après-midi au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Des Nordistes qui les avait déjà battues à l’aller (1-2) mais qu’elles avaient étrillé en quarts de finale de la Coupe de France (5-1). Les Lionnes auraient pu l’emporter sur le même score voire plus tant elles ont eu d’occasions.

Evelyn Badu est la première à se mettre en évidence mais la jeune attaquante ghanéenne n’est pas en réussite. A la suite d’un mauvais dégagement de Launay, Badu tente le lob alors qu’elle avait largement le temps d’ajuster la gardienne du LOSC (4e). Cinq minutes plus tard, elle se retrouve à nouveau en position favorable mais sa reprise n’est pas cadrée (9e) comme sa tête sur un corner de Léa Le Garrec (11e).

Face à une équipe de Lille qui ne ferme pas le jeu, les Floriacumoises profitent des moindres ballons perdus par les Nordistes pour se porter vers l’avant. Mas encore une fois, les Essoniennes manquent d’efficacité. Ewelina Kamczyk (22e) et Rosemonde Kouassi (25e) se retrouvent face au dernier rempart lillois sans pouvoir faire la différence. Elisa Launay sauve encore son équipe sur un double arrêt face à Dominika Grabowska et Kouassi (30e).

A force de gâcher autant d’occasions, Fleury risque de le regretter. Et sur un coup franc lillois, Sarah Kassi et Magou Doucouré se télescopent. Mme Fournier laisse jouer. Seule au six mètres, Lorena Azzaro n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 36e). Lille, qui ne s’était procurée jusque-là qu’une seule occasion par Julie Rabanne (23e), mène contre le cours du jeu. Un avantage de courte durée, Kouassi égalisant juste avant la pause (1-1, 43e). Fleury aurait même pu prendre les commandes sur une tête de Kamczyk mais Launay effectuait une belle claquette (45e+2).

Kouassi double la mise

Sur le chemin du retour aux vestiaires, Fabrice Abriel a une franche explication avec l’arbitre au sujet de certaines décisions, notamment une série de hors jeu sifflés « incompréhensible » ou « les penaltys oubliés sur Le Garrec et Kouassi ».

Dès la reprise, Fleury prend le taureau par les cornes à l’image de Grabowska qui marque de manière autoritaire mais son but est refusé pour un nouvel hors jeu (47e). Mais contrairement au premier acte, elles se montrent plus efficaces. Et à la suite d’un petit festival dont a le secret, Kouassi place une frappe enroulée qui fait mouche (2-1, 51e). Fleury tente de faire le break mais n’y parvient pas par manque d’adresse (Le Garrec, 54e), d’application (Louis, 66e et 78e ; Kamczyk, 70e) ou à cause de la gardienne adverse, impeccable face à Louis (77e) et Kouassi (85e). Même après l’expulsion de Paprzycki après deux avertissements en deux minutes (73e), Fleury ne réussit pas à se mettre à l’abri.

Et encore une fois, les Floriacumoises vont le regretter. Alors qu’on est dans le temps additionnel, Castro Boilesen, qui venait de rentrer, profite d’un mauvais placement défensif sur un deuxième ballon pour égaliser (2-2, 90e+4), provoquant la colère froide de Fabrice Abriel.

Aymeric Fourel

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Je ne comprends qu’on ne se soit pas mis à l’abri avant cette égalisation. On eu les occasions pour faire la différence mais on manqué de lucidité en plus de la qualité de la gardienne. On ne peut pas non plus courir moins à 11 contre 10 qu’à 11 contre 11. On a fait souvent les mauvais choix tactiquement, on s’est entêté. Ces points perdus pourraient nous coûter cher dans la course aux play-offs. »

Rosemonde Kouassi (attaquante de Fleury) : « On peut regretter toutes nos occasions. A 2-1, on avait le match en main mais on a commencé à se mettre dans l’émotion (sic). On a cru que la victoire était acquise. Mais Lille, qui joue sa survie, s’est accrochée. Pour aller play-offs, il va falloir réaliser le double de travail. »

La fiche technique

FLEURY – LILLE : 2-1 (1-1). Arbitre : Mme Fournier.

245 spectateurs.

Buts : Kouassi (43e, 51e) pour Fleury ; Azzaro (36e), Castro Boilesen (90e+3) pour Lille.

Expulsion : Paprzycki (73e) à Fleury. Avertissements : Grabowska (14e), Abriel (entr., 41e), Le Garrec (44e), Kassi (53e), Dafeur (81e) à Fleury ; Laplacette (6e), Doucouré (55e), Paprzycki (71e, 73e), Ollivier (90e+4) à Lille.

Fleury : Heil – Kassi, Jaurena, Swaby (Maoulida, 68e), Fernandès – Dafeur (Harris, 86e), Le Garrec (cap.), Grabowska – Kamczyk (Fontaine, 86e), Badu (Louis, 59e), Kouassi. Entr. : Abriel.

Lille : Launay – Laplacette (Boucly, 59e), Mbala (Delaby, 75e), Doucouré, Johnson (Olivier, 88e) – Rabanne, Paprzycki, Bamenga Bofenda – Azzaro (Ribeyra, 59e), Roux, Pian (Castro Boilesen, 88e). Entr. : Saïdi.